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過完年剩97天　國中會考備戰大補帖...老師教你如何「讀好讀滿」

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▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲108年國中教育會考將在5月18日、19日舉行。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108年國中教育會考將在5月18日、19日舉行，一過完農曆新年，考生們就要面臨「破百」最後衝刺的日子，為了能讓考生在寒假過年期間輕鬆的念書，《ETtoday新聞雲》特別彙集補教界名師備考大補帖，讓考生放寒假之餘，也能在家繼續備戰。

會考考科包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗，考試規則和期程，都與去年相同，預計於3月14日至16日集體報名。補教界國文老師沈峰建議學生，因過年時間不長，因此要著重在不懂、不熟的地方，可以從大考考卷（模考卷、歷屆試題）中歸納出較不熟的體型，再從主題式複習講義的整理與後面的題目做練習，並且一定要將錯的搞懂，其次，每天至少要寫30題文意理解（或閱測），保持閱讀題目的速度與習慣。

補教界英文老師夏芸提到，聽力的部分建議學生每周都要練習聽力提本，幫助維持音感、熟悉題型，並同時找書聽力篇章中的keyword，閱讀部分可依照教育部公布的1200個單字為主，並多注意一字多義的運用，便能在文義中找到正確答案，若想要達到A至A++的考生，建議多加強閱讀能力，只要掌握文中的文法、單字、片語，就能了解文章。

▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲自然老師李明認為，讀書沒有捷徑，上課集中精神可以有效吸收老師教授內容，不僅縮短讀書時間，更減輕讀書壓力。（圖／記者李毓康攝）

數學老師阿樂則說，數學第五冊是寒假期間首要複習的部分，另外，也建議將「因式分解」這個單元再完整的複習一遍，因寒假結束後，新遇到的第六冊會一直使用該類似解題技巧，這樣先複習了，當第一次學習第六冊時就將觀念「學好學滿」， 這次的寒假相當重要，同學一定要好好利用這段時間補足之前的不足，並做好準備迎接國中的最後一冊。

社會老師田森指出，假期就是反思的時間，首先需要先將模考考卷找出來訂正、釐清觀念，再來是開始著手寫歷屆會考試題，並訂正、找出問題所在，另外，也建議複習順序以第五冊到回去第一冊，並多花時間在較弱的單元，熟悉的部分等較弱處理完再看即可。

自然老師李明則說，其實平常就應建立正確的自然科學習技巧，「讀書沒有捷徑但是卻有技巧」，上課集中精神可以有效吸收老師教授的內容，不僅可以縮短大量的讀書時間，快速提升讀書效率，減輕讀書壓力，平時也應多做題目多看題型，經過思考後整理成自己的筆記，更可以讓自己將讀過的東西進一步濃縮，這對訓練自己的答題正確率是有加分作用的，如此在未來重新複習的時候便可節省大半的讀書時間，做到事半功倍之效。

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關鍵字：國中會考,會考,國文,英文,數學,自然,社會,補帖

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