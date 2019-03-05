雲端最前線／到底選不選總統？ 韓國瑜：不能吃碗內看著碗外

新聞節目中心／綜合報導

到底選不選總統？韓國瑜4日晚間接受政論節目直播專訪時表示，聽了現場大家的意見，「心頭像小鹿一樣怦怦亂跳」，但他也說，「沒有，現在沒有想到那個，不要吃碗內看著碗外，把份內工作做好。」希望大家了解他的處境，以及他對選民的承諾，他心理壓力非常大，現在真的是一天當兩天用，能做多少算多少。

結束星馬出訪行程後韓國瑜3月底又將出訪大陸，對於外界懷疑他的動機不單純，此行出訪是否又有什麼秘密協議？韓國瑜表示，月底前往中國大陸仍會遵守既有的法令進行，不會有什麼「弦外之音」出現，請各界放心，對此，國台辦表示堅持九二共識開展兩岸城市交流。《雲端最前線》5日邀請立法委員許智傑、立法委員王育敏、資深媒體人黃暐瀚與主持人楊文嘉深入探討。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴軍欣攝）

韓國瑜光芒強壓黨內其他太陽，究竟選不選總統，韓國瑜上政論節目被主持人逼問表示，雖然韓的幕僚希望不要問，但是不問很難過！就是韓國瑜到底選不選總統？韓國瑜笑答，謝謝大家「幫我們高雄多多祝福，我們一定要把經濟衝起來，如果經濟衝不起來，怎麼跟高雄市民交代？」

主持人再問「所以你還是覺得不方便回答？」韓國瑜說，「沒有，我現在沒有想到那個，不要吃碗內看著碗外，把份內工作做好。」主持人再逼問，如果整個情勢逼得「韓柯終須一戰」，如果只有韓國瑜制得住柯文哲，怎麼辦？韓國瑜再次提美女說，「那時候兩個美女在互看的時候，柯文哲的眼神我越來越不敢看了！」韓國瑜也希望大家了解他的處境，以及他對選民的承諾，他心理壓力非常大，現在真的是一天當兩天用，能做多少算多少。

來賓沈富雄表示「對於選民的承諾就是所謂參選的正當性，但如果選輸了，回去當市長，選贏了總統由當高雄市長出任，對高雄市有甚麼不好？哪一點對不起高雄？」林郁方認為，韓國瑜無論選不選都支持，但是要認真思考，如果要選總統的話，國民黨第一階段初選就要參加，沒有第二階段，如果第二階段出來會天下大亂。韓國瑜笑說，聽了這些，「心頭像小鹿一樣怦怦亂跳，下次再跟大家報告！把份內工作做好！」

▼韓國瑜訪星馬5天拚經濟公布1.65億成績單。（圖／高雄市政府）

而對於月底的出訪大陸，外界懷疑韓國瑜的動機不單純，此行出訪是否又有什麼秘密協議？韓國瑜表示，月底前往中國大陸仍會遵守既有的法令進行，不會有什麼「弦外之音」出現，請各界放心，至於出訪的目的在於行銷「農產、經貿、文化」，最終仍希望兩岸關係能走向和平。

韓國瑜訪陸行程，國台辦發言人安峰山回應媒體提問時表示，「高雄市長韓國瑜擬於3月22日至28日率高雄市參訪團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，開展交流合作。我們歡迎並支持在堅持九二共識基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。」對此議題，《雲端最前線》5日邀請立法委員許智傑、立法委員王育敏、資深媒體人黃暐瀚與主持人楊文嘉深入討論。

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