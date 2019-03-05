韓國瑜訪陸　鄭文燦：北京對藍綠差別待遇

▲桃園市長鄭文燦訪美。（圖／桃園市政府提供）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜才剛從星馬回國，就宣布將於22至28日出訪香港、澳門、深圳、廈門。對於韓國瑜等藍營市長赴陸，桃園市長鄭文燦4日在美國華府受訪表示，「北京對城市交流設定藍綠差別待遇」，綠營地方首長不能到大陸交流，藍營地方首長可以，這個交流並不是有實質的成果，而是一個政治上的動作。

鄭文燦於3月初造訪美國洛杉磯、華府與紐約等城市，並參加僑界活動、在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，將這次訪問定位為交流學習之旅。

而鄭文燦在美國華府受訪時，針對韓國瑜赴陸計畫表示看法，他認為，民進黨地方首長因不接受「九二共識」不能到大陸交流，是「北京政府對城市交流設定藍綠差別待遇」，他強調，綠營地方首長不能到大陸交流，藍營地方首長可以，這個交流並不是有實質的成果，而是一個政治上的動作。

鄭文燦強調，問題不在台灣方面，問題在北京方面，希望北京方面藍綠有別的交流策略，應該做大幅的改變。

另外，台北市長柯文哲日前與上海市台辦主任李文輝研商「台北上海雙城論壇」，鄭文燦被問及桃園是否會循台北與大陸進行城市交流，他說，對方要求柯文哲接受「九二共識」，且要公開以「兩岸一家親」為通關密語，這是有政治開價，「兩岸城市交流不應設置政治前提」。

而針對台灣缺席由北京舉行的世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議，鄭文燦指出，中方的小動作、穿小鞋這種方式對台灣，以及對全球衛生架構都有不利的影響，並希望美國能更支持台灣參加聯合國周邊的國際組織或活動。