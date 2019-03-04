汛期將至　饒慶鈴關心縣管河川治理工程防災準備

▲台東縣長饒慶鈴（左2）關心縣管河川治理工程。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

考量汛期將至，台東縣長饒慶鈴4日特別前往視察太平溪及太麻里溪工程進度，以及太平溪路堤共構延伸計畫，饒慶鈴表示，這二條溪都是台東相當重要的河川，希望能在汛期前完成清疏的工程，至於年底路堤共構終點處可能會造成新的壅塞問題，縣長允爭取延伸銜接公路總局的台九線瓶頸改善工程，讓往市區或花蓮、南部的交通更為順暢。

饒慶鈴今天上午由建設處長吳慶榮陪同，首先前往太平溪太平橋上了解「太平溪太平橋上游河道整理工程」、「檳榔橋下游右岸堤防新建工程」、「太平溪路堤共構延伸計畫」等工程情形，縣議員郭宗益、卑南鄉長許文獻也到場關心，並由吳慶榮簡報說明太平溪路堤共構第一標工程，目前工程進度已達84％，後續配合台電鐵塔遷移，希望於今年底可完成該工程。

水利科同時辦理太平橋上游河道清疏土方達35萬立方公尺，工程經費787萬元，預定5月初汛期前完成。另台東縣府今年已編列1000萬元進行太平橋下游全河道整理。太平溪檳榔橋下游右岸堤防新建工程400公尺，預算4400萬元，目前開工整地預計年底完工。

饒慶鈴表示，再過幾個月就是汛期，為了減輕颱風及豪雨的侵襲，希望太平溪河道治理工程能夠在汛期來臨前完成，保障民眾生命財產安全。吳慶榮則說明今年太麻里溪河道整理工程，預算2,000萬元，進行公路橋上下游河段長度2.5公里，整理河道土方量達60萬立方公尺，清疏土石後續作為標售之原料，預計可為縣庫收入6,000萬元。