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宜蘭疏濬採砂250萬噸　國、縣庫共進帳2.5億元

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▲▼第一河川局與宜蘭縣政府2019年辦理宜蘭疏濬採砂250萬噸，可為國庫進帳2.5億元。。（圖／經濟部水利署第一河川局提供，下同）

▲▼第一河川局與宜蘭縣政府2019年辦理宜蘭疏濬採砂250萬噸，可為國庫進帳2.5億元。。（圖／經濟部水利署第一河川局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

第一河川局與宜蘭縣政府，針對蘭陽溪、羅東溪及花蓮和平溪，將辦理2019年疏濬作業，總疏濬砂石量達250萬公噸，可為縣庫及國庫共進帳2點5億元。

▲▼第一河川局與宜蘭縣政府2019年辦理宜蘭疏濬採砂250萬噸，可為國庫進帳2.5億元。。（圖／經濟部水利署第一河川局提供，下同）

第一河川局表示，和平溪大濁水溪橋上游河段及蘭陽溪粗坑再連河段，已分別完成1千500公尺及1千400公尺長度疏濬作業，後續將繼續執行疏濬作業，預計將再疏濬100萬噸土石。

另外，宜蘭縣政府辦理蘭陽溪泰雅大橋上游及羅東溪北成橋至歪子歪橋間等河段疏濬作業，預定於2019年也將疏濬150萬噸砂石。宜蘭砂石主要供應縣內砂石及碎解場，河川局是透過公式訂定底價，讓業者標售，由出價最高的業者得標。

第一河川局指出，砂石價格高低依採砂地、質地各有不同，蘭陽溪疏濬的砂石因質地佳，每公噸價格落在180至200元，而羅東溪砂石質地較脆，價格約60元上下，而花蓮和平溪的砂石，由於地處偏遠加上運輸成本高，每公噸價格則落在30元左右。因此概估，2019年疏浚將為縣庫及國庫共可帶來約2點5億元的收入。

第一河川局長陳健豐說，該局協同宜蘭縣政府積極辦理蘭陽溪、羅東溪及和平溪淤積河段疏濬作業，除提升河川通洪能力確保河防安全外，兼供市場砂石料源供應，達成河防安全及供應營建骨材之雙贏。未來也會持續滾動檢討河川沖淤變化情形，視河床淤積情況辦理疏濬作業，確保河防安全。

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關鍵字：第一河川局,宜蘭縣政府,疏濬

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