影／「小宋仲基」進全國政協　蔡加讚要港青別老想「回歸前」

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國政協十三屆二次會議正式開幕，香港界別於4日上午舉行小組討論，在一票「資深」政商名流中，有位「小鮮肉」吸引媒體目光。原來，他是港區最年輕的政協委員蔡加讚，今年33歲，外型神似韓星宋仲基。在被媒體問到「港獨」問題時，蔡加讚呼籲香港青年應該看前面的路，不要一直想香港回歸前的時候。

拋開全國政協委員的身份，蔡加讚在現實生活中是喜運佳鐘錶集團主席，太太汪圓圓是甄子丹妻子汪詩詩的妹妹。蔡加讚的父親則是有「玩具大王」封號的香港旭日國際集團主席蔡志明，他在《富比世》2019年中國富豪榜中排名第十名。

▲港區全國政協委員蔡加讚。（圖／記者曾俊豪攝）

上午的小組會議，蔡加讚雖然來不及發言，但在接受媒體採訪時，依舊對香港發展侃侃而談。像是官方力推的粵港澳大灣區，他認為，港澳人口及地理面積都比不上大灣區，因此這裡充滿商機，他也在積極尋找大灣區的布局機會。

針對香港年輕一代對生活備感壓力，蔡加讚也以大灣區為例，表示香港油價和很多因素，使得青年人生活都比較困難、比較貴，呼籲香港青年應該多走大灣區其他地方，「生活水平跟香港差不多，但在油價各方面比香港低」。

▲蔡加讚是港區最年輕的政協委員。（圖／記者曾俊豪攝）

蔡加讚建議，像是正在讀書的青年學子，可以找一些課程到大灣區讀書；在工作的人也能在大灣區找到一些機會，和香港相比，「在這裡生活能有一些不同的機會」。

至於「今日香港，明日台灣」、「台獨與港獨」等敏感問題，蔡加讚則回應，「香港是國家的一部分，青年應該看前面的路，做事也好、生活也好，不能說好像以前、香港回歸前，只看香港700多萬人口，1100平方公里的地方，應該要看整個國家的發展，對青年的前景才最有利。」

▲蔡加讚神似宋仲基。（圖／記者曾俊豪攝）