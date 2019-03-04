「印象派」大自然的饗宴油畫展　中正紀念堂3/6起期間限定



▲遙遠西班牙風情古中庭，畫家JULIA WU 擅長著重「印象派」的光影變化特色，即將在中正紀念堂舉辦個人畫展。（圖／中正紀念堂提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

如果你喜愛「印象派」著重光影變化、以大自然風光為主題的畫風，那麼別錯過畫家JULIA WU捕捉逼真刹那的作品，中正紀念堂即將在3月6日至17日於4展廳展出「大自然的饗宴JULIA WU個人油畫展」，歡迎熱愛藝術的朋友共襄盛舉。

JULIA WU隨著擔任外交官夫婿派駐中南美期間，偶一機緣下開始嘗試拿起油畫筆。她在充滿浪漫色彩的哥斯大黎加拜師習畫，之後四處寫生，也曾在哥國參加畫展，15年來從未停下畫筆，12年前返台後也持續作畫，依然喜愛以「大自然風光」為主要題材，使用豐富色調，表現春天花開綿綿的暖意、艶陽下大樹亮度和動感、秋日落葉幽静的意境、冬日蕭蕭的冷瑟。尤其著重於「印象派」的光影變化特色，擅長捕捉陽光折射於樹下、田園、湖面上的逼真刹那，將自然生趣的畫面躍然於畫布上。



▲迷漓湖輝映白雲。

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由於並非學習主流學派，且同時熱愛中國寫意山水，JULIA WU反而不拘傳統，融合了中國高雅詩境，悠遊於奔放筆法，而獲得自由揮灑的快樂。近年更進一步大膽放棄南美學習的濃烈筆法，改走清新淡雅的意境，重新詮釋亦中亦西的表現手法，在油彩深淺濃淡間，將自己置身於世外桃源的優美意境中。她的用色在單純靈活間來去自如，在虛實變幻微妙間游走，減少過多的光色效果和透視感，回歸自然純淨的畫面，此漸近的改變或許不合繪畫市場理念，卻盡享自己風格的快樂。

在作品中可以見到，那長滿片片牧草的草地、高大茂密的森林、清澈的湖面河流，以及深不見底的狹長山谷，還有那望而生畏鬼斧神工的不同火山等等，正是加勒比海異國情調的山川田園農莊景色。其明亮的色調、躍動的線條，正表現出印象畫派的特點。



▲黑絨下的含羞花。

「大自然的饗宴JULIA WU個人油畫展」將於3月6日至3月17日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處4展廳展出，歡迎熱愛藝術的朋友共襄盛舉。