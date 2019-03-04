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普普狂潮再度襲台！安迪‧沃荷特展門票限時贈

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App小組／活動報導

安迪沃荷特展（圖／時藝多媒體提供）

普普經典再度登台！！今年不容錯過的大型藝術展覽《安迪•沃荷-普普狂想特展》，即日起至4月14日於國立中正紀念堂展出。ETtoday祭出好康！現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得『安迪•沃荷-普普狂想特展』門票兩，限時限量贈送還不快來搶！

►►點我下載App，抽《安迪•沃荷-普普狂想特展》門票！

《安迪‧沃荷-普普狂想特展》由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處及義大利策展公司123 ART共同策劃，精選自其1957年到1986年超過百餘件作品，舉凡好萊塢性感女神〈瑪麗蓮‧夢露〉、〈毛澤東〉、〈湯廚濃湯罐〉、〈可口可樂〉等知名作品，睽違10年再度重回中正紀念堂，藉由四大展區，包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，重現安迪‧沃荷最豐富完整的經典作品。

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安迪沃荷特展（圖／時藝多媒體提供）

▼▲今年絕對不可錯過的大型藝術展覽《安迪•沃荷-普普狂想特展》。（圖／時藝多媒體）

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「安迪‧沃荷-普普狂想特展 抽特展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：3月4日至3月7日23:00止。
◎得獎獎項：《安迪‧沃荷-普普狂想特展》門票2張，共20組。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者20名。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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安迪沃荷特展（圖／時藝多媒體提供）

▲▼安迪‧沃荷-普普狂想特展。（圖／時藝多媒體）

安迪沃荷特展（圖／時藝多媒體提供）

【展覽資訊】

安迪•沃荷曾說過：「在未來，人人都可成名15分鐘。」，這句話完全應驗了如今這個標榜奇特的新媒體社群年代，只不過15分鐘縮短成15秒，現在人人都愛的「自拍」，在第一個展區「藝術家肖像」中，可以看到各式安迪•沃荷的姿態模樣，大部分由他的合作夥伴幫他拍的照片都可以稱之為「自拍」，因為安迪‧沃荷的自我形象總是由他自己負責，拍照的角度和姿勢都是由他決定。甚至還有安迪‧沃荷與超現實主義藝術大師薩爾瓦多‧達利的啾嘴玩親親的合照，可看出兩位藝術家的好交情，兩人顯著的共同點除了藝術，便是他們的名人身分。

在名人肖像區，連續十幅的〈毛澤東〉絹印肖像絕對搶眼，作品創作於1972年，當時出任美國總統的尼克森初次造訪中國，進而掀起一股中國熱，為此安迪沃荷以毛澤東的官方照片，運用強烈鮮明的色彩創作了一系列絹印作品，此次非常難得可以見到私人藏家提供的完整系列原作。本次展覽不以時間線性當作順序編排，交錯的作品呈現反而讓我們得以用另一種觀點重新認識這位20世紀的天才藝術家。

《安迪•沃荷-普普狂想特展》希望藉由全面且多元的方式，呈現普普大師的創作精髓，引領民眾走入安迪•沃荷的世界，並去探索其作品背後所蘊含的意義。欲知更多詳情，請上官網及Facebook粉絲團「安迪沃荷-普普狂想特展」查詢。 

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