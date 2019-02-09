中正紀念堂轉型第一步　3月前召開首場跨機關會議

▲中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

中正紀念堂轉型議題備受關注，行政院政務委員林萬億日前提出有人建議可改成立法院，前副總統呂秀蓮則認為應改成「歷屆總統紀念館」，討論聲浪不斷。對此，林萬億今（9）日表示，預計在3月前召開首場跨機關會議，並針對文化部日前收集、歸納的2大類意見進行討論。

林萬億曾表示，民眾對中正紀念堂轉型有10幾種建議，包括國家自由民主歷史記憶及文藝活動方面的建議，也有少數人提出改成立法院、NGO、文化部、農業產業等意見，呂秀蓮也曾建議將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館，意見非常多元。

而針對中正紀念堂轉型的多項建議，林萬億接受中央社訪問時表示，「方案中的重要原則是沒有拆除，只有轉型選項」，並預計在3月前召開首場跨機關會議，先針對程序進行討論，之後才會進入實質討論。

林萬億指出，文化部在台灣北、中、南部舉行12場公開討論，收集200多名專家學者的看法後，已在去（2018）年底將歸納出的2大類意見交給行政院。行政院促進轉型正義委員會發言人葉虹靈也表示，促轉會將參加由林萬億召開的跨機關會議，並針對文化部對中正紀念堂轉型議題所彙整的意見進行討論。

針對將到來的首場跨機關會議，葉虹靈指出，與會人員會以文化部、促轉會等政府機關為主，不會有專家學者參加，也沒有實地會勘的計畫。