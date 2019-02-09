　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中正紀念堂轉型第一步　3月前召開首場跨機關會議

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

▲中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

中正紀念堂轉型議題備受關注，行政院政務委員林萬億日前提出有人建議可改成立法院，前副總統呂秀蓮則認為應改成「歷屆總統紀念館」，討論聲浪不斷。對此，林萬億今（9）日表示，預計在3月前召開首場跨機關會議，並針對文化部日前收集、歸納的2大類意見進行討論。

林萬億曾表示，民眾對中正紀念堂轉型有10幾種建議，包括國家自由民主歷史記憶及文藝活動方面的建議，也有少數人提出改成立法院、NGO、文化部、農業產業等意見，呂秀蓮也曾建議將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館，意見非常多元。

而針對中正紀念堂轉型的多項建議，林萬億接受中央社訪問時表示，「方案中的重要原則是沒有拆除，只有轉型選項」，並預計在3月前召開首場跨機關會議，先針對程序進行討論，之後才會進入實質討論。

林萬億指出，文化部在台灣北、中、南部舉行12場公開討論，收集200多名專家學者的看法後，已在去（2018）年底將歸納出的2大類意見交給行政院。行政院促進轉型正義委員會發言人葉虹靈也表示，促轉會將參加由林萬億召開的跨機關會議，並針對文化部對中正紀念堂轉型議題所彙整的意見進行討論。

針對將到來的首場跨機關會議，葉虹靈指出，與會人員會以文化部、促轉會等政府機關為主，不會有專家學者參加，也沒有實地會勘的計畫。

ET快訊
過年集資買刮刮樂！4年輕人以為「中10萬」　店員一看翻10倍
刷卡訂房1晚384元！他下秒崩潰「是美金」1人包花蓮獨棟民宿

關鍵字：中正紀念堂,促轉會,文化部,林萬億

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

新生公園百花齊放　過年走春好去處

韓國瑜IG貼文練龜息大法　網直呼好可愛

中正紀念堂轉型第一步　3月前召開首場跨機關會議

高嘉瑜變髮一次看！招牌公主頭變妹妹頭依然超可愛

綠營開議後討論罷工預告法制化　藍營備戰質詢蘇貞昌、林佳龍

「裁判，他模仿我！」蔡英文春節去拜哪間廟　馬英九隨後就到

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

新生公園百花齊放　過年走春好去處

韓國瑜IG貼文練龜息大法　網直呼好可愛

中正紀念堂轉型第一步　3月前召開首場跨機關會議

高嘉瑜變髮一次看！招牌公主頭變妹妹頭依然超可愛

綠營開議後討論罷工預告法制化　藍營備戰質詢蘇貞昌、林佳龍

「裁判，他模仿我！」蔡英文春節去拜哪間廟　馬英九隨後就到

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外遇真相

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

旅日苦惱乾冷球又不能沾血　畢雯媛狂擦乳液「手指」飛出去

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比較深

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後長成「巨大麥克風」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

政治熱門新聞

邁龍燦熱線5共識　拆華航罷工炸..

韓國瑜出國度假被罵！王浩宇：看..

小英兩字回應華航罷工　洪孟楷：..

國軍將自製「悍馬車」配置同阿帕..

鄭文燦：若何煖軒聽我的就不會有..

政壇超級明星臉　「她」激似林志..

高嘉瑜「25歲顏值巔峰」　影片..

聞華航罷工　小英撥髮笑回「兩個..

即／桃園市府深夜聲明：鄭文燦從..

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現..

女兒低調　陳其邁致詞學生才知她..

王世堅碰上謝龍介　竟嘴軟、傻笑

帶女兒出國？許淑華急喊：我未婚

王鴻薇揭華航罷工內幕　派系鬥爭

更多熱門

相關新聞

直播／中正紀念堂變國會？ 懲罰的是誰！

文化部推動轉型正義，瞄準中正紀念堂「去蔣化」掀起爭議。日前政委林萬億稱曾有人建議將中正紀念堂改為立法院，此話一出引發外界議論，不論藍綠立委都有不同的意見，甚至還有人認為林萬億在開玩笑，綠委則呼籲行政院要盡快公布定案。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，一切都還在討論中，需要各界的意見，並沒有定案方向。對此議題，《雲端最前線》1日邀請立法委員王育敏、台北市議員高嘉瑜、資深媒體人單厚之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討中正紀念堂轉型議題。

錢幣去蔣有譜？　葉毓蘭批促轉會：去你的

郝龍斌：蔣中正對台功勞不容抹滅

錢幣去蔣有譜？　楊翠：央行每年都汰舊

即／文化部專委上吊自殺　母悲痛

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面