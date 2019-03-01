移居大陸15年！他點出台人3大盲點：會被「僅剩的驕傲」壓死

▲台灣人近年對西進態度積極。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

自從大陸去年推出惠台31條大禮包，許多台人脫逃低薪環境，試圖「西進」掏金。一名台商曾赴陸經商、定居十幾年，為了陪小孩選擇回台灣，在論壇mobile 01分享3個台灣人看大陸的盲點，點出「台灣人僅剩的驕傲是壓死自己的最後一根稻草」的論點，雖然此文是2017年發佈的，但西進熱度仍不斷增溫。

原PO最後決定回台，被質疑是不是在大陸混不下去，他強調自己是想要多陪小孩，離開前一個月拒絕了兩個年薪超過100萬人民幣的工作機會。他在文中點出3個台灣人看大陸的盲點，包含「你認識的大陸是真實的大陸還是台商（或者新聞）眼中的大陸」、「在大城市當中的確也有低薪的工作，但是背後的影響值得思考」、「許多台灣人僅剩的驕傲是壓死自己的最後一根稻草」。

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▲不少台商因為賺錢，長年都無法陪在家人身邊。（圖／記者魏有德攝）

首先，他認為，很多人沒有真實的接觸過大陸，大部分聽到的都是台幹分享的經驗，但這些人一天到晚都只在台灣人的圈子裡活動，對外的接觸真的有限，對於很多事情是脫節的，絕大部分的人都不是真的了解，而是爬文去建構自己腦中的世界。

「是的，中國大陸是共產黨，而且仿冒的東西還是多的不得了。」他表示，這些狀況的確存在，不過如果大家都只看到負面的價值，而忽略掉當中正面向上的力量，這樣的狀態就好像龜兔賽跑一樣，將演變成盤盤皆輸的狀況。

▲大陸近年將脫貧列入一大重點。（圖／CFP）

另外，許多人也質疑上海等一線城市的物價、房租超高，薪資只比台灣好一點，赴陸發展無法提升實質收入。他指出，城市中的確有低薪的工作，但是背後的影響值得思考，現在許多大陸剛畢業的新鮮人離鄉到北上廣深工作，要求相對沒有都市人高，而且衝進十足，源源不絕的外來人口是刺激整個社會繼續發展的動力。

最後，他以蝦皮購物打敗PChome為例，以電商角度來說，蝦皮只是一個非常非常陽春的服務，加上等級也不高的補貼，輕輕鬆鬆的把PChome打敗，許多產業原本都是台灣人的天下，現在已經完全沒有競爭力，退化的關鍵是，許多台灣人還沈溺在自我的優越感裡面。

▲他認為，蝦皮只是一個非常陽春的服務，卻輕輕鬆鬆打敗PChome。（圖／資料照）

「寫了這篇文章並不是在貶低什麼，而是希望喚醒更多人正面的看待問題，然後解決問題。」他回台發現，許多台灣人的心態是「錢夠用就好」、「反正還過得去」、「再撐一下，整個社會都是這樣子，也沒辦法」，社會的氛圍表面知足，但實際上是消極的，希望有人願意挑戰這個問題，讓死氣沉沉的社會產生流動。