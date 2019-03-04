輔大教授遭控師生戀劈腿　受害學生出面串連：目前有4名

▲指控教授劈腿，受害學生出面串連：目前有4名。（圖／截自指控女學生臉書）

記者林育綾／台北報導

輔仁大學哲學系沈姓教授2月1日遭到畢業女學生控訴劈腿、傳染性病，以致情緒崩潰，校方已組成性平調查小組接手調查。27日更有自稱受害學生出面串連，表示「目前已有4名受害學生私訊與我聯絡」，指出沈姓教授用相同手法約人到家中，呼籲更多受害者站出來向性平會檢舉並一同受訪。

該女在「Dcard」社交平台指控，在學期間大四修課認識沈教授，有次被對方透過臉書主動約吃飯，她就以學生的身份赴約喝酒聊天，之後在教授家中續攤，聊得很愉快，也展開男女關係並持續到畢業後，扮演地下情人的角色。「但開始漸漸發現他不只跟我有過性關係，在他家看見有其他女性用品，但他總是跟我否認有此事，我就還是選擇相信他不會騙我。」

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這樣的關係在畢業後藕斷絲連了3年，直到該女無意間看見一封信，是沈教授與一名及婚嫁的女友，裡頭說著該女對他的想念跟為對方流產墮胎的事，「我整個大崩潰，原本就有憂鬱症的我，病情復發，還加上嚴重的焦慮和慢性疼痛症，目前正在服藥中，現在嚴重起來連下床都是問題。他把我搞得不成人形，或許就是我活該死好自做多情。」但該女事後刪文道歉。

▲自稱受害的女學生在臉書發文指控。（圖／截自指控女學生臉書）

事件爆發後，校方在2月13日召開臨時系務會議，並決議由性平會調查，並暫停哲學系副教授課程，轉由代課老師協助。遭指控的副教授也於日前發出聲明表示，由於此事已進入性平會審查程序，他身為當事人應當靜待調查，「因此恕我暫不回應任何衍生自匿名網路資訊的批評與質疑。我將在性平會中，針對所有的疑問提出相關說明。」、「我能理解許多與我並不認識或不熟識者對我的不諒解，乃基於真誠的正義感與道德感使然，也感謝朋友們的關心與批評指教。」

目前有自稱受害女學生出面發動串連，呼籲更多受害者勇敢出聲，她在臉書貼文：「目前已有4名受害學生私訊與我聯絡，時間點2014年-2017，甚至至今年間與教授重疊發生性關係。教授就用同樣手法約去他家，但另外兩位受害同學還在猶豫要不要提出檢舉。 此事不能沉！必須讓狼師受到應有的處置！難不成讓他繼續教書騙女學生感情！繼續讓性病的流動嗎？請各位受害人不要怕，可私下與我聯絡。（全程匿名保護當事人）呼籲各位受害者向性平會檢舉並一同受訪，必須讓沈清楷受到教育部法規制裁！《請幫忙分享，讓大眾關注此案》」

《ETtoday新聞雲》記者在3月4日試圖聯繫該名遭指控的教授，至截稿前未取得回應。同時致電輔大哲學系辦公室，校方表示此事已交由性平會調查，因此調查期間不予回應。