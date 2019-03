文/乖寶貝❤

世界上人百百種,有些人的情感就是「特別豐富」,無法專情守著一個人。乖寶貝覺得,只要雙方彼此說好玩玩當然可以,但如果有女朋友了還到處劈腿,更大言不慚叫女友等你玩完,這種男人真的夠渣!

今天要說的故事發生在推特主Rev Rell(@awkward_duck)朋友的身上,朋友不是可憐的女生,是那個渣男!(以下簡稱小渣好了)



小渣是Rev Rell同鄉的朋友,兩年前,小渣有個很棒的女友,卻還是愛在外面拈花惹草,默默忍受多時的女友終於受不了,決定放手。小渣告訴女友,他只是還沒玩夠,給他一點時間,等他玩夠了,他一定會成為優秀的男朋友,請女友一定要等他回來。女友聽完後同意了,如果他以後願意定下來,復合的事她會考慮。

分手後的這兩年間,小渣放開來完成夢想,女人換過一個又一個,玩了兩年,小渣終於覺得該認真談感情了。

當他回頭找前女友時,卻發現前女友已經和另一個男人訂婚,準備在今年夏天邁向人生下一個階段,晉升成為幸福人妻。而得知此消息的小渣頓時崩潰,玻璃心碎了一地。

Rev Rell將這個故事分享到推特,並不是要替小渣說話,而是要批評自己朋友的惡劣行為!

Rev Rell說道,不只小渣,她知道有男人也會把女友當備胎,當他們以為自己擁有的女人離他們而去,內心會非常崩潰,更覺得自己被耍了。

不過明明是他們先劈腿、還想玩,小渣的前女友當初只是沒把話說死,並沒有說她會一輩子等你啊!渣男總是腦補,以為自己再怎麼愛玩,女生依然會對自己死心蹋地,以為自己是電影裡的男主角,最後還是可以排除萬難來個大逆轉,抱得美人歸。

兩年前分手時,Rev Rell就曾警告小渣,女友一定會被別人搶走,小渣露出戲謔的笑聲,認為只要他開口,在一起7年的她一定會回頭。

「哈囉,這不是電影,而你也當不上男主角好嗎?」Rev Rell批評這種想法非常自私,已經把女生傷的遍體鱗傷,還癡人說夢想要跟女生在一起,更何況小渣什麼彌補的事情都沒做,只想破壞她現在擁有的幸福,真的超爛的!

Rev Rell最氣的,是小渣大言不慚的說,他覺得被前女友背叛,前女友應該要幫他走出情傷。小渣還懷疑,前女友是不是一跟他分手,就認識現在的未婚夫,認為分手後六個月才能交新男友。(奇怪,你就能在有女友的狀況下劈腿)

雖然小渣是Rev Rell的老朋友,但他實在看不過小渣這種大男人的思想。看到現在小渣要聽共同朋友講前女友的婚事,Rev Rell覺得小渣活該,要他別再騷擾前女友了!

沒有誰非誰不可好嗎,況且你還是個爛人,女生鬼遮眼才會選你啦!

