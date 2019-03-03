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逢九不過生日、結婚？他PO文求解釣出苦主...超慘下場曝光

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▲在牢裡應該是聽不到別人唱得生日快樂歌了。（圖／達志影像）

▲不少人對逢九不結婚、不過生日的迷思深信不疑。（示意圖／達志影像）

突發中心／綜合報導

民間習俗中流傳，逢「9」不結婚、不過生日，因為9這個數字在五行八卦中，有由盛轉衰的意含，也有「9」的諧音跟救命的「救」同音的說法。日前一名網友在臉書上發文詢問，是否有人不信「逢9不吉」的迷思，下場又是如何？意外釣出許多「受害者」大曝心聲。

一名網友1日在臉書社團「靈異公社」中發文，提到許多人深信不移的「逢9迷思」，並表示「很多人說，我們年齡只要有9的話，不能過生日或結婚，不然會遇到不好的事情，有人鐵齒照樣過生日或結婚嗎？真的會遇到不好的事情嗎？」

PO文曝光後，不少網友紛紛留言回覆，「我親哥哥19歲那年真的有過生日，我印象中是和朋友去唱歌慶祝，生日的隔一個月，祂車禍了撐了半個月走了...」、「我弟19歲生日，跟他說個生日快樂，結果發生車禍後賠了20幾萬」、「我過過19歲生日，之後超衰！一年被搶兩次」、「19雷殘縫8針路過」、「19有過生日也真的特別不順，最誇張的紀錄是一天車禍三次」、「我19歲那年出了三次差點沒命的車禍」。

但也有網友認為這不過是迷信，「信者有，無信者無」、「有人說年紀差3.6.9也不適合結婚，我跟我老公差6歲，現在也是過得很好」、「我29結婚，兩寶，幸福又快樂」、「19.29過沒怎樣，交往紀念日結婚紀念日是29日也沒怎樣」、「我19，29都照過呀！之後都還不錯 運氣也都蠻好的！」、「我去年19過完生日結果買一張刮刮樂中5000.....？然後今年快20了都很順」。

另外，有說法再將逢九年細分為「明九年」以及「暗九年」，明九年指的是虛歲年齡出現帶9的歲數，例如9、19、29、39等；暗九年則是指9、18、27、36等以「9的倍數」出現的虛歲年齡。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲網友發文詢問關於「9」的迷思 。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

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關鍵字：逢九,禁忌,習俗,過生日,結婚

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