保險業客訴創7年來最高峰　單季1444件遙遙領先銀行證券期貨

▲金融消費評議中心統計壽險業7年來受理申訴案與評議案的數量比較圖。藍色為申訴件，紅色為評議件。（圖／翻攝網站）

記者李蕙璇／台北報導

根據專門受理銀行等金融業申訴案的財團法人金融消費評議中心統計，成立7年以去年一整年受理案件頻頻上升，且單以2018年第4季還創新高，並且年年都是以保險類最多，主要是民眾選擇保險商品做為規劃財產管理、人身健康醫療、退休等風險轉移的意願日高，隨著商品市占率愈高而在客訴件量也出現一定成長之勢。

財團法人金融消費評議中心是依《金保法》設立的金融消費爭議專責處理機構，由金管會補助其經費，主要成立背景是在2008年連動債銷售風暴之後，當時國內金融消費欠缺爭議統一處理機制，便於2011年通過《金融消費者保護法》，協助在銀行、產壽險公司、證券期貨等公司購買相關商品的消費者於發生糾紛時，能有一具法律規範效力的爭議處理機制，有效處理金融消費爭議。金融消費評議中心則於2012年1月2日正式營運。

▲金融消費評議中心統計7年來民眾申訴產險、保經保代公司案件成長比較圖。藍色為申訴件，紅色為評議件。（圖／翻攝官網）。

根據評議中心最新統計，從2012年正式運作到去年第4 季底，已受理2萬9,668 件申訴案，其中有 1萬4,194件進到第二階段交由評議委員審核認定，約占5成，而紛爭解決率則逾6成。

綜合28季以來的每一季平均受理案件為1,060件，除了第一年成立的季受理案件超過1,300多件之外，從2017年第3季開始民眾申訴案量則是持續增加，到去年第4季的單季1,777件更是創成立7年來的最高點，其中保險類就達1,444件，占了8成多，而且民眾這些年來申訴產壽險、保經保代的理賠爭議、業務員招攬不實等案件，都是領先銀行、證券期貨業等商品客訴案。