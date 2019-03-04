臉書曾要脅多國政要 阻止就保護個人隱私立法

▲愛爾蘭前總理肯尼被指跟「臉書」建立了「良好關係」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國社群巨擘「臉書」近年捲入多宗用戶資料外洩醜聞。英國《觀察家報》及科技周刊Computer Weekly日前公開內部檔案，指「臉書」曾接觸全球各國數百名政要，以撤資等方式作為要脅，要求他們阻止對保護網路個人隱私立法。

報導指出，「臉書」曾在英國、美國、加拿大、印度、越南、阿根廷、巴西、馬來西亞及歐盟28個成員國秘密展開行動，遊說這些國家的政要反對立法保護網路的個人隱私。

據了解，被遊說的對象包括英國前財政大臣奧斯本(George Osborne)、愛爾蘭前總理肯尼(Enda Kenny)等。 在其中一份2013年的會議備忘錄裡，「臉書」前營運長桑德柏格(Sheryl Sandberg)直言歐盟計畫對保障網路個人隱私的安全立法，已對「臉書」構成威脅，需採取措施阻止新法規落實，同時更提到「臉書」已成功跟肯尼建立了「良好關係」。

據報導，肯尼向來被視為該公司的「好友」之一，雙方的密切關係一直備受爭議。上述備忘錄指出，肯尼曾對「臉書」在愛爾蘭首都都柏林設立總部表示歡迎，並質疑新的「個人隱私安全法」會威脅歐盟在就業、創新及經濟方面的發展。肯尼認為他有機會影響歐盟的立法工作，「儘管愛爾蘭技術上需要維持中立」。

檔案同時指出，桑德柏格曾跟奧斯本會面，討論投資英國政府的科技城計畫。她當時要求對方「積極」就新修的個人隱私安全法例向歐盟發聲。奧斯本則回應，政府官員與大型科企營運總監會面並不罕見，強調自己並未協助對方阻撓歐盟就有關資安議題立法。