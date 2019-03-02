年輕人都用IG！他問優點在哪：比FB好用嗎　「這一點」鄉民超認同

▲現在幾乎每個人都會用社群網站。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

臉書（Facebook）和IG（Instagram）是很受歡迎的兩大社群網站，但比起臉書，年輕人幾乎都用IG。一名網友就好奇，說很多人使用社群網站漸漸以IG為主、少用FB，忍不住發問「IG比FB好的優點在哪？」話題引發熱論，其他人紛紛留言分析「沒那麼卡」、「頁面單純一點」、「爸媽看不到」、「FB假帳號很多」。

一名網友在PTT的WomenTalk板表示，說這2個社群網站現在都是同一間公司（2012年4月9日，臉書宣布以10億美元的價格收購IG），但IG給他的感覺是以圖片照片為主，可是其他功能感覺FB也能做到，「但是很多人都漸漸以IG為主、少用FB， 這是為什麼？IG有哪些地方比FB好用？」

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▲許多人都會用IG記錄生活。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，有人認為是長輩比較不會用IG，「老人少」、「爸媽看不到」、「長輩看不到真的很重要」、「沒長輩和閒雜人等」。其他網友則分析，「頁面單純一點」、「照片說貼就貼，還有限時動態」、「單純想換環境的人很多吧！facebook那麼久了，小時候不懂事，的黑歷史都在上面，亂加的朋友也是」、「覺得IG要翻舊文比較方便，FB要一直往下滑，IG可以點圖片」、「IG就比較好查景點、餐廳、穿搭這些，當作個人的圖文日記就蠻適合的」。

但也有人覺得還是臉書好用，「IG有社團嗎？FB可以看些資訊」、「FB比IG好太多吧」、「主要是調色方便多元吧！但我也喜歡臉書」、「（IG）沒有人名只有帳號，我老花眼都看不清楚小小大頭貼到底是誰」、「覺得FB比較能保存跟家人朋友的回憶，可以直接選年月也很方便，可以分類設隱藏而且對方不容易知道」、「我也看不慣IG，不懂為何IG要一直用#，朋友一個照片用超多#，都不知道是在看字還是看#」。

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