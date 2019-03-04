風水老師說方位不合！女買屋要求解約被扣440萬　法官挺建商

▲陳女購屋時已明確知曉客廳方位，卻在風水師看屋過後要求解約，遭遠雄沒收440萬元，雙方因此鬧上法院。（圖／記者陳雕文攝）

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一名陳姓女子2017年以2937萬元的價格購入一房一車位，簽訂契約時便知曉客廳陽台的座向方位為南北向，事後經風水老師評估，陳女反悔欲解約，並聲稱當初與遠雄有約在先，若風水老師認為此屋不適宜可解約，但對方否認此說法，並沒收440萬元充作違約金。雙方因此對簿公堂，經法官判定，認為陳女在看屋時便清楚座向方位，不能任意反悔或撤銷，且契約上並無「經風水老師看過適合後才換屋」的條件約款，判她敗訴。

判決書指出，2014年陳女先是與遠雄簽訂房地產預售買賣契約，以2937萬的價格，購入新宿建案的一房一車位，支付852萬餘元後，卻發現預售屋門口牆面設置了6個弱電箱，對方未事先告知，經協議，雙方簽定成屋買賣契約書，改購買同一建案的另一成屋及車位，支付的款項則轉為已付價金，由於陳女未再支付任何買賣價金，遠雄催告未果後，寄發存證信函，表示將沒收440萬餘充作違約金。

陳女主張，自己因公事繁忙假日又須照顧臥病在床的婆婆，趕不及在簽約前連絡上風水老師確認方位，但簽訂契約前已向遠雄表明，自己購屋自住的條件為客廳陽台座向方位須為東西向，但成屋的方位卻是南北向，她必須在簽約後，請風水老師確認，若風水老師認為不適合就要解約。

她強調，當時處理換約的職員未表示任何反對之意思，她才簽訂契約。事後陳女請風水老師以命盤詳細評估後，要求解約，她更指控該職員詐欺，未將雙方約定記載於契約內，要求遠雄返還440萬餘元，若法院認定她的主張並無理由，也應酌減違約金。

對此，遠雄則反駁，陳女買的是成屋，可輕易從建物外觀看出客廳陽台是東西向或南北向，並否認陳女所說的換約時同意將「客廳陽台（非工作陽台）座向須為東西向」列為契約生效的條件。

法官認為，陳女看屋時就知悉客廳陽台座向非東西向，但仍出於自由意願與遠雄簽訂契約購買，代表已接受座向方位的現狀，不能任意反悔或撤銷，且契約上第一頁已註明「無其他說明或承諾事項」，遍查契約也無「經風水老師看過適合後才換屋」條款，另外，依照契約，違約要沒收總價2937萬元的百分之15充作違約金，遠雄沒收440萬餘元，自屬有據，判陳女敗訴。