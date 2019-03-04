韓國瑜當主席？國民黨立委四分之一明確表態：不支持

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／地方中心攝）

記者徐政璿、蔡浩祥／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。對於黨內有人盼讓高雄市長韓國瑜來擔任黨主席，透過母雞帶小雞的方式衝高2020選情，根據《ETtoday新聞雲》記者4日實際訪查國民黨立院黨團意見，在國民黨32位立委中，明確表態不支持的黨籍立委人數至少有四分之一。

面對即將到來的2020總統大選，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，前立法院長王金平也預計在3月7日宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「在適當時機宣布」。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。至於初選規則，國民黨已在2月底定調，亦即依照原總統參選人的提名方式，由7成民調、3成黨員投票決定。

不過，由於韓國瑜人氣居高不下，有人拱韓國瑜參加總統初選，現在更傳出黨內有人盼讓韓國瑜直接來擔任黨主席，透過母雞帶小雞的方式衝高2020選情。

對此，《ETtoday新聞雲》4日實際訪問國民黨立委，大多反對韓國瑜來擔任黨主席，在國民黨32位立委中，共有8位不支持、2位沒意見，另有22位委員沒接電話。

國民黨立委沈智慧表示，主席是用黨員直選，不是說誰了算，如果這樣的話就要重新改選，「建議吳敦義可以聘韓國瑜可以擔任副主席，這樣就不用大費周章改選」，而且多聘任幾個副主席，可以減輕吳敦義的壓力。

國民黨立委童惠珍則說，「我現在鼓勵韓市長把市政做好，不太建議韓國瑜參與黨務工作」，因為韓國瑜現在要全力充斥市政，讓人民有感。

國民黨立委柯志恩認為，黨主席一個月要籌近3000萬，韓國瑜現在要應付高雄負債的3000億，「他忙得過來嗎？他有辦法嗎？」如果真的為了韓國瑜好，「還是要考量到他負擔的東西」。

國民黨立委林奕華表示，吳敦義是現任黨主席，國民黨一定要按照制度走，韓國瑜現在人氣相當旺，不管是參選與否，在哪個位置上都能發揮輔選的力道。

另外，國民黨組發會主委李哲華4日受訪時則表示，國民黨是民主政黨，按照制度走，主席由黨員直選，吳敦義任期到2021年5月20日，若真的出現主席出缺情況，以吳擔任超過一年的情況，要在3個月內補選，現在韓國瑜人氣高，「每個人都天方夜譚提建議」，但不管怎麼樣一定要依照規章。