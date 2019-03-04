南港2館啟用成全球第3大工具機展　蔡英文：出口1080億、成長9.5％

▲總統蔡英文出席台北國際工具機展。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日上午出席「台北南港展覽館2館暨2019年台北國際工具機展聯合開幕典禮」時表示，「南港2館」的啟用，開創了更大的展出規模，成為全球第三大的工具機展，不論是對我國會展產業、工具機產業的發展，都充滿歷史及開創意義；同時提到，我國工具機出口金額，約36億美元（約1080億新台幣），與前年相比成長9.5％，而台灣機械產業去年出口額約274億美元（約8220億新台幣），較前年增7.2％。

蔡英文表示，在「南港2館」興建的過程中，走過相當多的艱辛與困難，經濟部出資興建，台北市政府提供土地，不僅建立了中央跟地方合作的模式，今天能夠正式落成，背後更有很多人長期付出心力，才有今天的成果。

蔡英文提到，當世界的朋友走進台灣，就會看到優良產品，也會有更多技術交流及商品採購的機會，最重要的就是為台灣的會展產業創造新的動能與產值。

蔡英文強調，身為台灣的總統，她對台灣充滿信心，也知道當全世界的朋友走進台灣時，一定會因為台灣的自由民主、多元文化，還有深厚的產業實力而喜愛台灣，並且希望找尋更多和台灣合作的機會。

蔡英文表示，今天開展的「台北國際工具機展」，每一屆都吸引大約5萬名國內外買主觀展和採購，已是全球機械產業的指標大展，也因為「南港2館」的啟用，開創了更大的展出規模，成為全球第三大的工具機展。

在台灣的工具機產業方面，蔡英文表示，原本就有完整的產業聚落，在業者的創新求變，以及政府推動「5加2產業創新計畫」的協助下，我國持續走向智慧自動化生產，「我們充滿雄心壯志，因為全世界都是台灣的市場。」

蔡英文表示，去年我國的工具機出口金額，大約是36億美元，跟前年相比，成長了9.5％；而台灣機械產業去年出口額約274億美元，較前年增7.2％。

她強調，整個階段性的成果代表往前走的方向正確，更要持續協助產業強化體質、提升競爭力，來因應國際變局及挑戰。她也請經濟部持續輔導產業開發智慧機械自主關鍵技術，也要投入資源協助中小企業廠商加速導入數位化及智慧化生產；而在行政院方面，也在推動《產業創新條例》的修法，尤其是針對智慧機械的投資，提供租稅上的優惠。

▼外貿協會董事長黃志芳出席台北國際工具機展。（圖／記者徐斌慎攝）

