出席王金平選總統造勢大會？觀望的國民黨立委大多給這2個理由

▲前立法院長王金平。（圖／記者游芳男攝）

記者蔡浩祥、徐政璿／台北報導

日前表態「參選到底」的前立法院長王金平，3月7日上午在台北國際會議中心召開記者會，正式宣布投入2020總統大選，而王陣營上週也開始進行來賓邀請。根據《ETtoday新聞雲》記者4日調查國民黨立委出席王金平參選總統記者會的意願結果，目前大多持觀望態度，扣掉正在補選的2席，現在只有2位確認出席，同時有10位以立院繁忙、還要確認行程為由，沒有明確回覆。

國民黨立委各辦公室近日開始接到王金平辦公室的來電，邀請黨籍立委參加在3月7日於台北國際會議中心的參選記者會。

被問到是否出席，藍委費鴻泰、鄭天財、童惠珍、徐志榮等人表示，當天有委員會，不克出席；目前表示可以參加的是蔣乃辛、柯志恩，至於其他的黨籍立委們多以立院繁忙、還要再確認行程為由，不願正面回覆。

3月7日宣布後，王金平準備在11日宴請黨籍立委。外界推測，除向黨內立委進行說明外，也帶有造勢的意味，進而爭取支持。

▲王金平將在3月7日正式召開記者會宣布參選2020總統。（資料照／記者季相儒攝）

另一方面，黨中央定案初選「七三制」後，黨內各式流言蜚語不斷，昨甚至傳出王陣營已備妥連署書，準備獨立參選，及徵召韓國瑜等話題。王金平上午特別在辦公室跟媒體說明，痛斥「這是假議題」，還四度握拳強調「我才是真正有能力團結國民黨的人」。

王金平說，相關議題都是假議題，現在都不回答；被問到獨立參選事宜，更直說「沒這回事」。針對前總統馬英九昨公開表態，支持同樣有意角逐2020的前新北市長朱立倫，王金平則表示，他們本來就是在一起的，「有什麼好奇怪的？」