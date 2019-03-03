金正恩自信赴越南…談判竟破局！　外媒爆：車內抽悶菸、遷怒下屬

▲ 金正恩26日上午抵達越南，露出自信笑容。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國、北韓條件談不攏，川金二會宣告破局。外媒指出，其實北韓領導人金正恩是信心滿滿率團前往越南河內，期待能帶回簽署完成的宣言回到北韓，但最終卻以未能達成任何協議收場，讓他啟程返回下榻飯店時，在車內抽起悶菸，且對下屬的表現感到相當不滿。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）報導，金正恩抱持著相當大的期待來到河內，並首次主動回答外國媒體的提問，直言「我向你們保證，我會盡力讓今天達成圓滿成果」，但美國、北韓最終談判破局，雙方官員並沒有現身在擺滿餐盤的工作午餐宴會廳。

▲ 川金28日的午餐會場，無人現身。（圖／翻攝自華盛頓郵報記者David Nakamura推特）

南韓媒體《亞洲日報》則指出，川金二會談判破局後，金正恩返回飯店的路上抽起悶菸，且原訂正式訪問越南的行程也縮水，提前至2日上午搭乘專列啟程北返。

「金正恩沒有準備備案」，消息人士透露，「北韓迫切需要簽署這份協議，尤其是北韓在川金二會方面進行許多正面宣傳，這是前所未有的…甚至在峰會召開之前，就把這描述成一次巨大的成功。」

據瞭解，北韓方面願意放棄寧邊核設施的所有設備，並以正式文件的形式來處理，態度嚴謹，但美方拒絕接受提議，選擇離開談判桌，這讓北韓方面感到相當困惑。面對眼前情勢，北韓外交部長李勇浩1日凌晨罕見召開記者會反駁美方說法，強調北韓願意關閉寧邊核子研究設施，換取美方撤去一部分制裁措施，但並沒有要求美方撤回全部制裁。

▲ 北韓外交部長李勇浩在河內召開記者會。（圖／路透）

知情人士表示，北韓召開記者會的舉動已顯現對於談判破局的不滿。更令人關注的是，金正恩沒有讓國務委員會副委員長金英哲主持這場記者會，反而交由李勇浩與副外長崔善姬負責，根據CNN分析，這或許是金正恩不滿金英哲及其團隊談判結果的徵兆。

目前，金正恩正搭乘專列返回北韓，韓聯社指出，專列已在台灣時間上午9時通過中國湖南長沙。另據北京市交管部門稍早的說法，明天（4日）晨間尖峰時段至上午，天安門前的長安街及機場高速公路等多個路段將採取機動交通管制；外界推測，這可能與金正恩造訪北京有關。