喜劇演員假戲真做！宣佈投入烏克蘭大選　支持率狠甩現任總統

▲烏克蘭總統參選人澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)。(圖/翻攝自Twitter/@TEmenent)



國際中心/綜合報導

烏克蘭喜劇演員澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)目前正投入2019年的總統大選,看似「來玩玩」的他,卻出乎意料地在民調中領先群雄,受到選民歡迎的程度讓專家摸不著頭緒,專家更直言,國家元首大任恐將澤倫斯基壓垮。不過烏克蘭選民倒認為,澤倫斯基並不是政治圈所「創造」出來的參選人,而是一個能夠以人為本的候選人。

Comedian Volodymyr Zelensky's popularity with Ukrainian voters has left pundits scratching their heads — and some critics fearing he's biting off more than he can chew. https://t.co/SI9y6wuOtS