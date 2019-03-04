快訊／大陸謀奪我邦交國動作變多　吳釗燮：應該是守得住

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮4日上午出席立法院外交及國防委員會前受訪時證實，我有部分邦交國受到中國大陸影響，有動搖的狀況，但外交部方面有做非常高度努力來維持邦交。

吳釗燮上午赴外交及國防委員會進行業務報告，他指出，當前國際局勢面臨劇烈變化，中國大陸也面臨許多嚴峻挑戰，我政府也不排除北京當局為轉移目前面臨的內、外壓力，近期藉機加強謀奪我邦交國，以及打壓我國際參與力道的可能性。

吳釗燮在進行業務報告之前，接受媒體訪問時也被問及是否有邦交國亮黃燈或紅燈，他表示，中國大陸的作法看得非常清楚，就是要動搖部分邦交國，但無論如何，對邦交國的努力不會改變。他強調，的確有掌握到部分邦交國有狀況，但都有做非常高度的努力來維繫邦交關係。

面對民進黨立委羅致政質詢，吳釗燮表示，中國大陸動作的確有變多，不過也強調「應該是守得住」，會非常努力維繫邦交，每一個國家都會花很多心力。

另外，外交部在業務報告中也強調，台灣的外交安全目前面臨嚴峻挑戰，政府會設法化挑戰為機遇，中國大陸近來以對付台灣的手段對待許多國家，包括試圖在各地收買政治影響力、散播假新聞、駭入他國電腦系統竊密，許多國家已經警覺，正在尋求因應之道。

外交部強調，台灣多年來都在因應中國的攻勢，也是中國對世界發動攻勢的首站，「我們願意和其他國家分享這些經驗。」

外交部指出，為因應當前外部局勢變化及挑戰，外交部表示，會持續推進「踏實外交」工作，包括鞏固邦交、深化與理念相近國家等非邦交國的關係、推進「新南向政策」、擴大國際參與、爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作、讓國際聽見台灣的聲音、善盡國際責任，以及精進為民服務及便民措施。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者陶本和攝）

