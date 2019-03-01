遭影射東廠回報韓國瑜行程　外交部痛斥：手段粗暴令人齒寒

▲高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

外交部28日遭媒體隱射是「東廠」，駐星大使被質疑「盯場回報韓國瑜行動」，外交部發布新聞稿痛斥，「媒體於現場偷拍，又不即與當事人進行查證，再以含沙射影、抹黑栽贓的方式，入罪駐新加坡代表處梁國新大使及相關同仁，外交部表達嚴正抗議，並予嚴厲譴責。」

外交部指出，駐星梁姓大使27日下午陪同韓國瑜參加「高雄觀光推廣說明會」，韓國瑜會後接受現場台灣媒體訪問時，反駁農委會有關韓國瑜一行在新加坡簽約對象屬既有的通路商。「由於梁大使及駐處同仁均在說明會現場，並不了解媒體所詢雙方爭執的重點，於是梁大使即於會請經濟組長協助聯繫同仁，『請幫忙找一下有關農委會說韓市長簽約的都是既有通路的相關報導』。」

外交部不滿表示，大使訊息遭現場部分媒體偷拍，新聞露出後文字變成，「媒體直擊畫面曝光，駐新大使忙著回復來自台灣的訓令」、「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」等內容，外交部鄭重聲明並提出質疑，「該則簡訊不僅不是梁大使所發，事實上亦無所謂『來自台灣的訓令』」。

針對錯誤新聞訊息，外交部批評內容純屬張冠李戴、含沙射影，「此一做法不僅罔顧及踐踏新聞專業，更極盡抹黑及打擊駐外同仁之能事」。外交部強調，「對兢兢業業、全力協助地方政府拓展外銷、拚經濟的駐外同仁進行無情的言語施暴，手段粗暴令人齒寒，尤其對於該等媒體無視自身使用東廠偷拍、暗放冷箭的拙劣手法，卻用以指控駐外單位化身東廠，外交部對此表達最嚴正抗議及強烈譴責。」