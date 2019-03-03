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追求美麗無國界　美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場

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▲美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場。

▲蘇菲亞和陳郁蓮(右二、三）認為，參加美甲、美睫和紋繡檢定，培養自信。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

追求美麗無國界！近百位來自不同國家、從事美甲、美睫和紋繡工作者，3日於桃園蘆竹區參加「2019皇妃國際美容美睫紋繡檢定及展演」活動，期通過檢定取得認証，厚植學習經驗。越南主辦方陳郁蓮說，學美甲、美睫和紋繡，讓自己美，若技術熟練創業亦可讓人變美，為自己創造經濟力，建立自信。

陳郁蓮從越南來桃園定居已近20年，不諱言剛來台灣因無一技之長，經親友介紹到南崁附近一家高爾夫球場當桿弟。一日看到一女性指上的彩繪指甲、五顏六色很是美麗，於是萌生學習指甲彩繪念頭，因其手巧靈活，做出的美甲受到顧客喜愛，開始陸續投入美甲、美睫和紋繡的學習與教學工作，多年前，成立門店讓更多愛美女性變美。

▲美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場。

▲▼美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場。（圖／記者楊淑媛攝）

▲美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場。

陳郁蓮感謝初學美甲、美睫到紋繡，引她入門的老師蘇菲亞一步步用心教導，師生間建立互信互助情誼；兩人為協助更多女性創業、就業，進而成立「皇妃國際紋繡美容協會」由蘇菲亞擔任理事長，合力推廣美麗事業，要求學員在學習或為顧客進行美甲、美睫和紋繡服務時，在器材的消毒及顏料使用，要以衛生安全為首要。▲美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場。

隨著美甲、美睫和紋繡的流行，蘇菲亞和陳郁蓮說，已有許多男性朋友加入這項美的事業，而為了讓從事者有更純熟精湛的技藝，相互交流並提昇服務品質，皇妃國際紋繡美容協會主辦的「2019皇妃國際美容美睫紋繡檢定及展演」活動，今天於南崁尊爵天際大飯店舉辦，吸引台灣、越南、泰國等國家好手參賽，主辦方亦邀請台灣、韓國、泰國、印尼、新加坡、越南等多國專業者擔任評審。▲美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場。

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