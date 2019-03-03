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蔡英文預告將到「機車行泡茶」：政府消滅燃油車絕對是假消息

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間出席「台北市機車同業公會春節聯誼餐」時重申，沒有要加嚴老舊機車的排放標準，「說政府要消滅燃油車，絕對是假消息」；她也透露，自己會親自到機車行找機車業者泡茶聊天，了解第一線民眾的想法。

由於先前政府強制要求加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）的議題，遭到外界批評，逼著蔡英文召開「迴廊談話」滅火；為此，她3日晚間出席「台北市機車同業公會春節聯誼餐」時，再次坦言，這個規定雖然有助於整個標準的提升，但民眾有沒有能力負擔。

不過蔡英文也強調，政府還是要有一定的協助，所以她當時有很快跟行政院反映，本來要規定全面加裝ABS，但先把他暫緩，今年開始加裝ABS政府會補助4000元，若加裝CBS則補助1000元。

另外，在老舊車淘汰的議題上，蔡英文重申，沒有要加嚴老舊機車的排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照，「說政府要消滅柴油車絕對是假消息」；不過她還是強調，減少空汙是大方向，會積極輔導鼓勵車主淘汰高污染的二行程機車，這是大家的共識。

 

在電動車產業興起，蔡英文表示，這確實是未來的趨勢，大家也都很擔心，但是政府輔導電動車上，會協助車行同業同仁一起來轉型，會安排相關技術輔導跟車廠來合作，國內各大機車製造廠積極投入研究、生產電動車，政府會跟車廠一起合作、一起賣車，業務上繼續來合作。

蔡英文也透露，如果方便的話，哪一天會到機車行找大家泡茶，了解大家在第一線的想法，「我也知道很多機車行很擔心，現在想辦法看看替大家看看減輕壓力，等到我們比較成熟的時候，會跟大家來溝通。」

「下次看到我的時候不會是在這樣的場合，可能在機車行裡面。」蔡英文說，大家有意見大家可以一起來討論，若真的有必要也可以邀請大家到總統府來好好的談。

▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：蔡英文,機車行,民進黨,總統,總統府

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