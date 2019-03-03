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拋台日安保惹議！蔡英文：台灣重要性要讓世界都看到

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▲▼蔡英文發文表示，台灣重要性要讓世界都看到。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文發文表示，台灣重要性要讓世界都看到。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文接受《產經新聞》專訪，首度表態與日本進行有關安保、駭客攻擊等合作，引發各界議論。對此，蔡英文2日晚間在臉出PO出四連拍照片強調，「希望國際了解台灣存在的重要性」。

蔡英文在訪談中強調，「位在東亞的台灣與日本都面臨同樣的威脅」、「提升安全保障合作對話的層級非常重要」。蔡總統也提到，日本首相安倍晉三對台灣非常友好，就任以來在台日關係方面都能做出果斷的決定，台日有必要加強安全保障對話。

蔡英文表示，透過產經新聞的專訪，把自己對兩岸關係、台美關係、台日關係、以及台灣經濟貿易前景的看法，一一傳達給日本的朋友。

最重要的是，蔡英文希望國際了解「台灣存在的重要性」，包括，一、台灣的民主自由，在地緣政治上不可或缺，二、台灣的高科技產業，在世界佔有關鍵地位，三、台灣對民主人權價值的堅持，更可以成為世界典範；她重申，「台灣的重要性，我們自己要知道，更要讓世界都看到！」

蔡英文也提到，關於區域安全穩定的立場，台灣作為區域負責任的一員，只要有助於區域間的和平、穩定與發展，台灣願意與區域利益相關各方，進行各項有意義的安全對話與合作。

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關鍵字：蔡英文,產經新聞,台日安保

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