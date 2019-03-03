周錫瑋：我是韓國瑜、柯文哲最強競爭對手





▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

記者楊亞璇／新北報導



前台北縣長周錫瑋宣布參選2020總統，外界猜測台北市長柯文哲同樣會投入選戰，而高雄市長韓國瑜是可以與他抗衡的對手。對此，周錫瑋3日受訪時強調，自己會是他們最強的競爭對手。

周錫瑋日前表示，「柯文哲的能力和魄力，都沒比我強啊！他5大弊案也沒做成，可是我拆了31家砂石場，我拆光了！」他酸柯文哲在台北市沒做什麼事，只是網紅比較強而已，「所以我覺得我會是柯P的剋星」。

不過被問到有信心打敗韓國瑜嗎？周錫瑋3日表示，選舉分成好多層次，有不同選民，年輕、中年或再長一點的選民，有不同需求跟訴求，柯粉網是路最強的，韓粉網路也是很強，在選舉過程中對於理念、政策治理的成績，都會做一個檢驗。

周錫瑋說，「柯文哲在台北市一事無成，我做台北縣縣長比他強太多了」，他表示，韓國瑜現在剛當選，而自己已經做過全台灣最大縣市的縣長，並把台北縣升格直轄市，論魄力、專業、能力，整合溝通等都是他的長處，只有一個部分比較差，就是網路戰的部分，他也會在粉絲專頁上面急起直追。

周錫瑋表示，「大家看到我的人數成長很快，如果在這方面可以積極下去，我有很好的經驗，我又可以跟大家很和氣的整合意見，變成很好的政策，我覺得我會是他們最強的競爭對手。」