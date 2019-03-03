咳嗽不請假行程滿檔　柯文哲：寧願燒盡，不願朽壞

▲台北市長柯文哲到陽明山體驗「台北大縱走」路線。（圖／工務局提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲結束以色列行程後，隔天又騎單車挑戰「一日雙城」到高雄、屏東，3日再到陽明山挑戰「台北大縱走」，體力驚人。針對上任已經兩次請假的高雄市長韓國瑜，柯文哲說，「人吃無穀雜糧，焉能不病」，不過自己雖還在咳嗽，「寧願燒盡，不願朽壞」。

在北農時有發現韓國瑜身體不好嗎？柯文哲說，不會啦，他每天三、四點鐘就起床，媒體問說，是否認為自己體力比韓國瑜好？柯文哲說，「沒有啦，唉」。

柯文哲也說，他從進台大醫院當住院醫師到今天，好像只有婚假十天，從來沒有連休過，對於韓國瑜上任就請了兩次假，柯文哲回說，「人吃無穀雜糧，焉能不病」。記者表示，「你就沒病啊？」柯文哲說，「我是有病繼續工作，怎麼可能沒病，你看我還在咳嗽。」

至於這麼拚幹嘛？柯文哲說，聖經說，「寧願燒盡，不願朽壞」，這馬偕講的，馬偕的院訓。記者追問，要為台灣燃燒了嗎？柯文哲笑說，「你三句不離...我以前經驗，請假病得更重。」

面對柯韓會兩度破局，被解讀為因為大選要避嫌，柯文哲表示，「不會啦不會啦」，他自己曾經說過「朝辭白帝彩雲間，千里江臨一日還，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。記者好奇，是否暗喻自己是輕舟，外界都是猿聲？民進黨是猿？柯文哲還虧說，「你怎麼這麼有想像力，可以去國民黨當文傳會主委，你每一句話都非常酸」，就算沒當主委，也具備當副主委的實力了。