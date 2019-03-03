「喜歡聽人家喊加油」單親媽推腦麻兒路跑60場　11月挑戰合歡山

▲45歲單親媽媽陳嘉齡不畏艱苦，帶著罹患腦性麻痺的18歲兒子小比征戰路跑賽事。（圖／陳嘉齡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者戴若涵／採訪報導

電影情節在生活中真實上演！電影《我的鋼鐵老爸》中，一位中年父親帶著罹患腦性麻痺、不能行走的17歲兒子，克服萬難共同完成鐵人三項，電影情節賺人熱淚。而現實生活中也有這樣的感人故事，一名45歲的單親媽媽陳嘉齡為了看見18歲兒子小比的笑容，截至目前為止已經參與逾60場馬拉松賽事，足跡遍布全台，3日更剛在虎尾馬拉松中完賽，她開玩笑地說道「跑到大會都認識我們了！」更立定目標，11月要帶兒子攀登合歡山、明年3月前往南橫公路。

「往往笑得越是燦爛的人，內心深處卻有不為人知的痛。正因為痛，所以更要笑得燦爛。唯有如此，才能說服自己──活下去。」這段話寫在陳嘉齡最近的一則臉書貼文中，在她的個人臉書以及粉絲專頁「小比的跑旅雜記」中可以看到，陳嘉齡不畏艱難帶著小比參加各種路跑的身影。

陳嘉齡提到，小比原先是個正常的孩子，但在6個月大施打三合一疫苗後，被診斷出有嬰兒點頭痙攣，而後又出現頑固型癲癇，照了核磁共振後，被醫生宣告「孩子以後會是白癡」，這個消息對整個家庭來說，猶如晴天霹靂，丈夫因無法接受兒子成為極重度智能障礙以及中度肢障的打擊，棄母子倆而去，而後陳嘉齡母兼父職，一肩扛下家庭生計。

由於每4個小時便要餵小比喝牛奶一次，時不時還要替他換尿布，避免悶熱長尿布疹，加上小比抵抗力不佳，容易有肺部、膀胱感染等症狀，嚴重時甚至會引發敗血症，時常進出醫院，導致陳嘉齡無法正常工作，只能做臨時工以支應家庭的所有開銷，舉凡工地、送羊奶、助理老師、居服員等工作她都做過，仍然入不敷出，只能靠與銀行借貸來維持生活所需，但最令她心痛的是，「小比病情發作時，我沒辦法替他痛。」

▲臉書上可見陳嘉齡與小比四處參加路跑比賽的足跡。（圖／陳嘉齡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳嘉齡參加路跑的契機，源於2017年朋友邀她一同參加在台中東豐綠廊舉辦的公益路跑，當天慘遭朋友放鳥的陳嘉齡只得自己硬著頭皮推著小比參加比賽。陳嘉齡表示，當時用的推車加上小比的體重，大約38公斤，而推車的輪子小，且推車老舊，不適合長距離跑步，因此推到差不多2、3公里時，她就覺得疲憊不堪，且小比坐在推車上，一路顛簸，覺得不舒服，於是「整路都在哭，哭累了就睡，睡醒了又哭」，完賽返家後，「我兩隻腳完全不太能走路。」

但該次的經驗並未讓陳嘉齡卻步，後來朋友又約她參加在高雄旗津舉辦的黑沙路跑，賽程只有3公里，當日天氣涼爽舒適，小比的身體也並未出現不舒服的情況，陳嘉齡發現，「小比很喜歡人家對他說『加油』，他會開心的跟人家揮手」，且可以讓小比出門吹吹風，「小孩子也喜歡出去玩啊！他在跑步的前一個晚上都會熬夜不睡覺，因為他怕我睡過頭，沒辦法載他出去跑步」，這也成了陳嘉齡投入路跑的契機。

截至目前為止，陳嘉齡與小比參加過60場路跑，幾乎每週都有賽事，受訪前，她才剛在2019虎尾馬拉松中完賽，她笑喊「有夠累的」，電話中還能夠聽到小比咿咿啊啊的聲音，陳嘉齡開玩笑地表示，「跑步時可以暫時忘掉所有的事，因為實在太累了啦！」在賽場上，她也獲得了不少跑友的協助，有的人會在她疲累時上前表示，可以幫忙推小比，相當暖心。

▲▼2017年那一場路跑迄今，陳嘉齡與小比已參加過60場馬拉松賽事。（圖／陳嘉齡提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

罹患罕病的孩子須隨時注意身體狀況，一般人都會有這樣的孩子應待在家中的迷思，陳嘉齡表示，針對相關問題，在參加路跑前就曾向小比的主治醫師諮詢，得到的回覆是多帶孩子出去曬太陽，對抵抗力很好，她坦言，「以前小比幾乎每個月都會進去加護病房一次，從開始參加路跑之後，他就完全沒有進過加護病房了，比以前好照顧多了。」

雖然仍有少部分人會向她們母子倆投以異樣的眼光，但陳嘉齡不畏外界的眼光，認為不妨礙、干擾到別人有何不可，且看到不少家中有罹病孩子的父母，受到自己的影響，開始願意將孩子帶出門，她說「真的很開心，能夠把我的理念傳達出去，與大家同樂」，另外，陳嘉齡提到，像小比這樣的孩子平均壽命並不長，約莫20年左右，現在是過一天算一天，但擔心也於事無補，她計畫11月將要帶著小比攀登合歡山，2020年3月出發南橫公路，與孩子創造更多的回憶，陳嘉齡更創立臉書粉絲專頁「小比的跑旅雜記」記錄下每次路跑的點點滴滴。