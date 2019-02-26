父母中風在家超憂鬱！　兒子推他們「輪椅路跑」：創另一種紀錄

▲陳忠正今年四代一起報名。（圖／弘道老人福利基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

「中華民國體育發展協會」與弘道老人福利基金會4月28日將於彰化縣鹿港體育場舉辦「愛愛老寶貝公益路跑」，共分10公里樂跑組、5公里愛無限組，兩組完賽限制時間都是90分鐘，報名到2月28日。去年用輪椅推著90歲父親、87歲母親參加路跑的陳忠正表示，創造的紀錄不是速度，而是可以參加幾次，一起為愛、為健康而跑、而走。

陳忠正表示，去年是一家三代報名了，今年更將會四代一起報名，希望可以讓父母體驗時下最流行的路跑活動。他說，父母中風後難免都會出現自怨自艾的心情，所以他很鼓勵父母走出去多多參加活動，原本父母覺得很遠不想參加，但去年參加完活動後，很開心的跟他說，怎麼這麼快就走完了。

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▲從3歲小朋友到90歲老朋友都一起來路跑。

弘道志工游桂柑表示，老人最怕孤單、身體不好，所以這路跑活動，可以鼓勵家人陪伴長輩運動顧健康，報名費用又可以捐款助老，讓志工可以關懷獨居弱勢長輩，真的是很棒的活動，所以特別帶著婆婆與孫子一起參加宣傳記者會。

中華民國體育發展協會鄭敬議理事長表示，愛愛老寶貝公益路跑有別於一般競速馬拉松路跑，不論是里程、路線與時間限制規劃都是讓一家老小、全校師生甚至是想完成一場路跑洗禮的民眾而設計，讓大家可以為最愛的人而跑、跑出健康也拍照留下美好的回憶。

▲路跑活動前，大家一起做暖身操。

弘道老人福利基金會彰化服務處施淑莉主任表示，雖然年齡是不可逆的，但藉由運動身體年齡是可逆的，弘道曾為社區長輩進行檢測，發現參與體適能運動健促班的長輩們身體年齡比參加前年輕了2.7歲。

據了解，「愛愛老寶貝公益路跑」每人350元的報名費中直接提撥50元作為捐款並連同活動的結餘款全數捐贈於「弘道老人福利基金會彰化服務處」支持常年助老服務經費，可於「活動咖」網站平台線上報名，報名繳費成功即可獲得「就是愛吧T恤」，完賽更可以獲頒完賽證書、獎牌、運動毛巾、豬是大吉愛心撲滿。