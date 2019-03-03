影／桑德斯問鼎白宮造勢起跑　喊擊敗「最危險總統」川普

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美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）上月宣布投入2020年總統大選後，他2日返回出生地紐約布魯克林（Brooklyn）發表首場造勢演說，矢言擊敗「美國現代史上最危險的總統」川普，同時也挖苦川普從小在富裕家庭中長大，「我沒有給我幾百萬美元打造豪華摩天樓、賭場、俱樂部的富爸爸。」

儘管桑德斯曾在2016年的黨內初選敗給希拉蕊（Hillary Clinton），但他這次充滿信心，要在民主黨內10多位競爭對手當中勝出。

▲ 桑德斯現年77歲，是國會最資深的無黨籍議員 。（圖／路透，下同）

桑德斯現年77歲，是國會最資深的無黨籍議員，同時也是勞工階層的猶太移民之子，在貧困家庭中長大，與川普的家庭背景形成強烈對比。他挖苦川普說，「我沒有給我幾百萬美元打造豪華摩天樓、賭場、俱樂部的富爸爸」、「我也不是出生在一個從3歲起每年就有20萬美元零用錢的家庭」。

桑德斯承諾，「我們政府的基本原則，不會是貪腐、仇恨和謊言」，他要為經濟正義、社會正義、種族正義、環境正義而戰，競選政見包括全民健保、頒布「聯邦就業保障」以確保每位美國人都有工作、提高最低工資至每小時15美元（超過現行制度2倍）、通過「全面移民改革」讓非法移民能留在美國境內。

面對現場上千名支持群眾，他提到，他將創造出為全民服務的政府，不會只為了金字塔頂端1%的人做事。

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