鷂鷹走入歷史！美韓「致力無核化」宣布取消大規模聯合軍演

▲韓美聯合軍演「關鍵決斷」與「鷂鷹」正式走入歷史。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合外電報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩於越南河內舉行的川金二會雖然談判破局，但川普在會談後記者會上曾經透露，由於美韓聯合軍演費用高昂且「非必需」，預告有可能取消大規模聯合軍演。果不其然，南韓國防部3日發表聲明，為了推動朝鮮半島無核化，韓美即將取消「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）兩項大規模聯合軍演。

根據NEWSIS報導，南韓國防部長鄭景斗與美國國防部長派崔克·夏納翰（Patrick Shanahan）南韓時間2日晚間10時進行約45分鐘的通話後，共同決定取消關鍵決斷與鷂鷹等兩項聯合軍演。南韓國防部指出，鄭景斗與派崔克·夏納翰在電話中確認了第二次川金會的結果，並商討了未來在促進朝鮮半島「完全的」無核化與永久的和平方面，韓美雙方的互助方案與聯合準備等措施。

其中，鄭景斗與派崔克·夏納翰兩人採納韓國聯合參謀部議長與駐韓美軍司令官所建議的重新商討聯合軍演等軍事同盟訓練的意見，決定透過韓美間的緊密協議，取消關鍵決斷與鷂鷹聯合軍演。關鍵決斷是為了朝鮮半島遇到備戰狀態時的聯合參謀團指揮所演習，而鷂鷹則是投入韓美裝備與兵力的聯合野外機動訓練。原定於4日至12日舉行的關鍵決斷則將更名為「同盟」，而鷂鷹也將更改名稱，並修改為小規模演習。