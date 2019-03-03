台灣燈會入園人數破1千2百萬　精準估算方式解秘

▲台灣燈會入園計算入園遊客數，是以科學方法計算。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會在屏東大鵬灣，如何精準掌握參觀人數讓不少人感到好奇。台灣燈會辦公室表示，今年與中華電信公司合作，該電信公司市佔率四分之一，運用手機訊號偵測出使該公司人數，乘以4倍，就可以算出入園人數，做為辦公室調度遊覽車等交通運輸數據，相當「科學」。

▲▼台灣燈會吸引爆滿人潮 。

台灣燈會辦公室說，以往舉辦大型活動統計人數，多在入口處由人工按碼表計算，或裝設感應器、用車流預估等，這些做法無法及時提供人潮數據，且容易有重複計算等問題，與實際人數會產生不小的落差，因此今年台灣燈會與中華電信公司合作，透過手機鎖定一定區域、時段的人數，甚至遊客停留時間都能算得出來。

燈會辦公室說，中華電信公司透過自己研發的系統，設定時段、區域後，就可偵測出該時該地的入園的用戶數量，再乘以倍數來做推估，就可以算出入園人數。以中華電信來說，該公司市佔率為1/4，公司偵測出同一時段入園人數及區域後，再以4倍就是入園遊客數。這種「科學」的數據，會比過去的計算方式更即時、準確，還可掌握遊客停留燈會的時間，方便預先規劃可能需要的工作人員調度與交通疏導等相關作業。

台灣燈會辦公室主任黃建嘉表示，2月15日試營運、2月19日開幕，被民眾喻為「史上最美台灣燈會」，開幕16天來，4天假日單日都破百萬人次參觀人潮，有24日108萬人次、28日的167萬人次與3月1日的169萬人次及昨天3月2日的182萬人次，預估參觀人潮將超過1千2百萬。

台灣燈會今晚閉幕，晚上9點開始進行閉幕典禮，將會播放台灣燈會全紀錄影片、介紹幕後英雄、燈會傳承、Intel無人機展演，以及只在開幕展演過的主燈「巨鮪來富」煙火秀，預估將會再吸引大批遊客入園欣賞。