比特犬狠咬半小時不鬆口！小黑狗慘死街頭...目擊員工心碎：第3次了

▲飼主出面拉比特犬也拉不住。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



地方中心／南投報導

南投縣信義鄉梅子夢工廠的3名員工2日上午直擊比特犬掙脫鎖鏈，張口咬住隔壁廠長父親養的米克斯「小黑」脖子不放，旁人就算使出拐杖、掃把要將2狗分離，無奈比特犬咬合力道太強，就這樣狠咬半小時，造成小黑失血過多，當場慘死。

女員工透露，比特犬跑來公司咬狗已經是第3次，包括附近的浪狗「小馬」都慘遭狠咬，從鬼門關拉回來2次，但遺憾的是這次小黑卻救不回來，「比特犬的主人從頭到尾都沒出面，連一句道歉也沒有。」她憤怒表示，對方每次都以「犬隻掙脫鎖鍊」為由當作藉口，把責任推到狗身上，似乎不想負責任。

▲比特犬緊緊咬住小黑不放，旁人拿工具阻擋都沒用。



女員工心碎指出，礙於公司的立場，不是想怎樣就能怎樣，因此才會上網求助大家，希望透過鄉民力量，讓狗主人能夠正視此事，相關單位也應該依法對他開出罰單。據了解，小黑的主人跟比特犬的主人互為工廠鄰居，為了不想鬧出更大風波，暫時不會提出告訴。

▲地上滿是血跡。



許多網友看完後紛紛留言「台灣要不要對比特這個犬種管制一下，國外都把這個犬種列為管制犬種禁止飼養了，一堆人跟風要養比特，又駕馭不了」、「 寵物無知是一回事，寵物有強烈攻擊性又是另一回事，如果飼主都無法控制自己家犬隻的話，出門為什麼不給狗戴上口罩？所以是不是飼主有問題？是不是原本就預謀想傷害別的狗」。

▲可憐的小馬已經被攻擊2次了。



對此動保所表示，依動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，及同法第25條第1項有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金：一、違反第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。

動保所提醒，比特犬為行政院農業委員會2015年9月23日農牧字第1040043358號函公告之「具攻擊性寵物」，出入公共場所應有相當防護措施。飼主如飼養攻擊性犬隻，出入公共場所應做好防護措施，如因而造成家犬咬死他人寵物（包含造成流浪犬貓嚴重殘缺或死亡），最重還將面臨2年以下有期徒刑刑責。

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