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砲轟柯文哲假仙、做作　王世堅：不顧時間地點就是要做秀

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▲▼柯文哲要空姐「Leave me alone」　高嘉瑜爆料與市長美國行：他其實非常辛苦。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前在臉書分享訪問以色列心得，還放上了一張在國外機場席地而座充電的照片，引發熱烈討論，還被議員質疑在「作秀」。對此，「柯黑大魔王」王世堅2日受訪痛批，柯文哲那就是典型的「假仙」，一再故技重施，要裝著說他好像很自然很親民很隨性，但看那行李離他一個距離，以色列那地方是風聲鶴唳，對機場安全很注重，「人跟行李離一個距離的他們怕那是爆裂物你是不是恐怖份子。」

王世堅批評柯文哲，旁邊就有座椅你不坐偏去坐地上，插座是不是可以用你沒徵詢人家同意，「我想那麼先進的機場也一定有提供給大家使用的插座，你那些偏偏不去，偏偏要找角落去坐在地上假裝在充電，我覺得太矯情、做作，已經不是過去那種天真自然素人應該有的。」

「大家不禁會去聯想過去柯文哲所謂素人是不是假天真、假真實，一切都做出來的。」王世堅說，當民眾發現原來從過去到現在的一些所謂很自然不做作的動作都是假的的話，那民眾會集體討厭這個人，「他這麼做已經顯現出，原來他先前一切都假的。」

▲▼王世堅回應柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲王世堅回應柯文哲。（資料照／記者謝盛帆攝）

王世堅接著批，要不是有幾個隨行人員幫柯文哲圍著做這樣場景來拍，其實馬上人家工作人員也好、其他乘客也好，都會報以異樣眼光，也會有所處理，基本上那樣做就已經違反當地機場的規定。

王世堅說，柯文哲想表達自己很率真跟一般市民一樣，到處可以席地而坐，甚至充電，也不計較做的地方，「要假借這種平民作風來親民是大可不必，你擔任首都市長你要有一定的國際禮儀認知」，柯文哲從來在意的只是他自己，能不能搞怪、作秀、炒議題曝光，「他不惜在任何場所，即便是國際場所他也可以不注重國際禮儀，任何時間任何場所讓你柯文哲可以秀，他就不顧時間、不顧地點就是要秀，我覺得他這是一大敗筆。」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,王世堅

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