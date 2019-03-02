高嘉瑜曝「柯文哲坐地板充電」用意　爆：柯P要空姐Leave me alone

▲柯文哲在以色列機場席地而坐用插頭的照片引來正反論戰。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲2月27日結束5天的以色列行，回程時在機場被拍下靠著柱子席地而坐，手機插著充電照片，引來許多爭議。民進黨台北市議員高嘉瑜1日上政論節目時說，「那是一直以來塑造出的形象，就是柯文哲市長跟我們一般市民是一樣的。」但她也爆料，柯文哲為了這個形象還曾和好意端水送來的空姐說「Leave me alone」，拒絕了好意。

高嘉瑜上《少康戰情室》表示，曾和柯文哲去美國出訪過一次，但他堅持不坐商務艙，而要在經濟艙和大家坐在一起，「這樣形象的營造，其實柯文哲是非常辛苦的。」她說，在機上有空姐得知柯文哲是一位市長，特地端水想讓市長喝，但被柯文哲一句「Leave me alone」回絕了。

▲支持的一方覺得柯文哲身為市長但沒有架子，行為就像一般在公共場所會見到的人一樣。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

高嘉瑜說，柯文哲拒絕空姐的時候，媒體都在拍，可是正常喝水其實也沒什麼，「他可能想讓大家覺得，他也不需要航空公司特別對他好，所以連一杯水都不願意喝。」至於以色列機場照引來批評，高嘉瑜說，「可能他也不想幕僚在他旁邊，就是要營造出，柯文哲市長跟我們一般市民是一樣的形象。」

柯文哲近日常被拿來和韓國瑜以「兩個美女對看」來比較，高嘉瑜也引用這個比喻指出，柯文哲就算是美女，跟韓國瑜也是不同類型的美女，韓國瑜可以坐商務艙，生病可以休息，可以去度假，「但柯文哲營造的形象，就是要坐經濟艙，24小時嗡嗡嗡…，非常辛苦。」

▲反對的一方覺得柯文哲在作戲。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

高嘉瑜表示，柯文哲的形象，「你可以說他是刻意塑造出來的」，但這形象從過去到現在都是被年輕人買單的，現在卻被韓國瑜輕鬆展現出來的本性比下去，「反而這招也適用。」最後她說，不管怎樣的「美女」，都需要有自己的族群，因此對於誰比較受大家喜歡，「我覺得見仁見智。」