王世堅評韓國瑜「愛鄉土」並列蔡英文、蘇貞昌　都比柯文哲好

▲王世堅回應柯文哲。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜日前出訪星馬與當地業者簽下億元合作訂單，兌現「發大財」承諾，民進黨前立委李俊毅認為，民進黨3項創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」，韓國瑜已做到2項。對此，王世堅2日表示也表達肯定，韓國瑜勤政確實是有，而愛鄉土總統蔡英文、行政院長蘇貞昌並列愛鄉土之首，「韓國瑜目前表現跟小英、蘇貞昌並列吧」；他還說，小英、蘇貞昌跟韓國瑜的表現都勝過柯文哲。

對於李俊毅稱韓國瑜已符合民進黨創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」中的兩項，王世堅想了想說，「欸…韓國瑜有幾項其實還要時間來證明」，韓國瑜勤政確實是有，我想我們小英總統、蘇貞昌院長也是非常勤政，所以勤政只是第一步，但是勤政是好的，「勤政總好過柯文哲那種瞎搞，柯文哲不顧是正把市政資源拿去搭他個人作秀的政治舞台。」

至於韓國瑜幫高雄拚經濟小有成果，算不算愛鄉土？王世堅說，愛鄉土大概檯面上，小英總統、蘇院長一樣，也是並列愛鄉土之首，勤政愛鄉土是必備的，「前三名大概就小英、蘇貞昌，看得到的韓國瑜目前表現跟小英、蘇貞昌並列吧」；他直言，小英、蘇貞昌跟韓國瑜的表現都勝過柯文哲，柯文哲名不符實，真面目會慢慢被看穿的，「我也希望韓國瑜以柯文哲為戒、為鏡。」

王世堅說，不分藍綠不分中央地方，大家都很肯定韓國瑜，但他提醒韓，高雄市政還有其他方方面面的，包括教育、工程、交通、財政、警政、衛生、醫療等等，所以在這一個單項幫高雄東西賣出去，他踏出很好的第一步。

王世堅還提到，韓國瑜也不必要再跟中央對槓炒嘴，因為已經可以證實中央政府不但不會扯他後腿，而且中央政府暗助他很多，「所以韓國瑜不要聽信讒言，我們不分藍綠、不分中央地方，共同幫高雄把東西賣出去、人進來」；王還說，民調也證實，現在真的有可能有機會去扯韓國瑜後腿的，倒是他們國民黨內另外那4顆太陽，他們都開始講那些酸言酸語，衝著韓國於講一些不進得體的話。

