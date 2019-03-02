新加坡棄嬰情侶男起底！競技鏢手「曾奪冠」　疑西門町參賽

▲郭女挺孕肚逛街影像曝光。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

新北市新店區上個月26日，傳出女嬰被塞進廚餘桶慘死的案件，震驚各界，警方積極蒐查，發現女嬰是在台北市萬華區西門町被拋棄，一對新加坡的小情侶涉有重嫌。消息傳回星國，當地《新明日报》記者直接去嫌疑人的家求證，男方矢口否認犯行，且對於台灣媒體的報導感到莫名奇妙。不過男方也遭起底，發現是一位飛鏢競技選手，還拿過冠軍。

據《新明日報》報導，嫌疑人的父母表示，兒子和女友確實上個月19日到台灣旅遊8天，不過女方到底有沒有懷孕，則表示不知情。因其兒子的女友，身材一向圓潤，看不出是否有孕在身，「我很認真地告訴他們，若有做過就要實話實說，可是他們也不清楚到底發生了什麼事。」

▲王男將女嬰打包後丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

不過有熱心民眾提供女子照片，可看出郭女懷有身孕，明顯與王男所說的內容有出入；新店警方表示，「情侶倆涉案罪證確鑿，若兩人對於偵辦方向有異議，歡迎來台灣提供DNA檢體，一同協助釐清案情。」

根據《自由時報》報導，23歲王男在新加坡是一名飛鏢競技選手，從王男臉書資料可看出，王男多次參加星國地區性的飛鏢比賽，並曾在2017年獲得團體賽冠軍，他高興地在臉書分享訊息。

▲情侶倆還在社群媒體PO出來台機票。（圖／翻攝自Instagram）

王男2016年曾和郭女來台，此次再度來台，入住北市西門町旅館，他們在台期間，西門町有一家PUB舉辦飛鏢競技活動。王男有無可能參與競技？該家PUB昨表示不清楚，平日客人很多，無法記住每個人容貌。