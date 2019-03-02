民進黨創黨精神「韓國瑜做到了」　李俊毅：參選2020看得是態度

▲高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜拚高雄經濟，日前出訪星馬兌現「發大財」承諾， 與當地業者簽下億元合作訂單。對此，民進黨前立委李俊毅認為，民進黨3項創黨精神中，韓國瑜就做到了2項，並認為韓國瑜的施政成績雖還沒有完全展現出來，卻不會因此影響其參選2020。

韓國瑜24日首度出訪星馬，兌現「貨出去、人進來，高雄發大財」政見，與新加坡超市業者簽下台幣億元農產合約，表示目前共接到1.56億元左右的訂單，卻遭農委會主委陳吉仲打臉，說是去年原本就有的通路，引發爭議。

不過，李俊毅在節目《新聞龍捲風》表示認同韓國瑜，他說，民進黨的創黨精神就是清廉、勤政、愛鄉土，不只台獨而已，也要為人民的生活打拚，「勤政、愛鄉土這兩項，韓國瑜做到了！」

而韓國瑜28日搭飛機返台，眾多民眾到場接機，齊聲大喊「總統好」、「救台灣」，李俊毅也對韓國瑜參選2020表示看法，他說，有人說韓國瑜參選的障礙就是高雄的成績要拿出來，但「這不是那麼重要，老百姓看的是一個態度」。

反觀民進黨，李俊毅表示，回頭看執政3年多，每年都花2兆，花這麼多錢，養這麼多人，做了很多民眾沒有看到，民進黨就說是宣傳不夠，但那並不是最根本的問題，而是人民有沒有感受到你疼百姓、為百姓想，這個很重要。