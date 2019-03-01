扯帽害摔畫面曝光！中年婦轉頭「臉浮詭笑」…孕婦空白5秒嚇爆哭

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社會中心／綜合報導

桃園市中壢一名懷有身孕的林姓女子2月28日外出買晚餐，但卻遭到一名詭異的中年婦女拉扯外套後方的帽子，導致林女重心不穩當場重摔、頭部還直接著地；更讓林女崩潰的是，這名婦人在拉扯後還不斷鬼吼鬼叫，甚至面露異樣笑容，讓林女當場嚇哭。

▲中年婦女拉帽害孕媽跌倒，還不斷詭笑、大叫。（圖／東森新聞）

林女在臉書PO文表示，當天晚間她騎車前往中北路二段購買晚餐，機車才剛停好、脫下安全帽時，後方的外套帽子突然就遭人拉扯，她一時反應不及、身體頓失重心，當場整個人後仰倒地；由於事發太過突然，林女在頭部撞擊地面整整5秒後才反應過來，立刻轉頭查看是誰；沒想到扯帽的中年婦女竟高舉雙手大喊「噗啾嘿森」（英文：put your hand up，把手舉高），甚至嘴角還漾起詭異微笑，讓林女當場傻眼、嚇到落淚。

警方調閱監視器畫面發現，事發當下林女才剛停好車，這時45歲的黃姓婦人就快步從後方趕上，隨後沒來由地伸手抓住帽子猛拉，將林女往後拉甩在地，還裝作若無其事大步走去。

事發後警方已將黃姓女子逮捕歸案，但由於其語無倫次，精神狀態不穩定，不斷辯稱「我發誓絕對沒有拉她頭髮」、「叫她去醫院驗傷啊！」且林女堅持提出傷害告訴，警方在製作完筆錄後已將黃女強制送往醫院治療，後續將依傷害罪嫌依法移送桃園地檢署偵辦。

▼林女在驗完傷後堅持提出傷害告訴。（圖／翻攝自當事人臉書）