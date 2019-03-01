小燈泡媽委任律師陳孟秀　任時代力量祕書長

圖文／鏡週刊



時代力量今（1日）舉行主席交接，由前主席黃國昌將主席職務正式交接給上月決策委員推選出的新任主席邱顯智。邱顯智也介紹新任黨職幹部，新任祕書長將由44歲的人權律師陳孟秀接任，陳也是小燈泡母親王婉諭的委任律師團成員之一，長期致力維護人權也表態力挺婚姻平權等社會議題。

陳孟秀現職為大恆國際法律事務所主持律師，也擔任台北律師公會理事、犯罪被害人保護委員主委等職務。她曾任民間司改會常務執委，但2016年因司改會董事長林永頌表態反同婚，她公開聲明與司改會「分手」。

另外，去年7月行政院政務委員林萬億撰寫《讓小燈泡點亮社會安全網》一文投書媒體，但陳孟秀事後在臉書還原會面過程，直指林的投書是「消費文」，強調小燈泡媽媽與律師和林會面是林主動邀約，卻說成是小燈泡媽媽主動要求，她批評：「對於這樣急於邀功、沒有誠信的人，要如何能做出社會安全網呢？」

不過，陳孟秀今天因為人在國外，並未出席新任黨部人事記者會。其他新任黨職幹部部分，新任時代力量副祕書長是曾任時力新竹縣黨部辦公室前主任的魯柏君，新任2位黨發言人包括時力新北市黨部前執行長陳志明以及時力台中市黨部執行長簡嘉佑。



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