超會畫萌妹！日本女漫畫家西澤本尊曝光　網驚呆：戀愛惹~

▲西澤為了宣傳新作品，在推特首度公開自己的正面美照。（圖／翻攝自推特西沢5㍉▼3/1単行本発売）

國際中心／綜合報導

日本擅長畫動漫美少女的女漫畫家西澤，最近為了宣傳自己的新作，首次在推特PO出自己的正面照，沒想到照片一出立即掀起一陣熱議，因為不只她筆下的動漫少女萌度破表，她本身根本就是個大美人，不但氣質出眾，身材更是玲瓏有緻，讓不少男性粉絲直呼「戀愛了！」

日本漫畫家「西沢5ミリ」，被網友稱作「西澤老師」，擅長描繪可愛的巨乳美少女，曾多次以巨乳妹為主角，繪製短篇漫畫PO網，目前在推特已經累積超過10萬的轉推數。近日為了宣傳新作品《我的第一次，就交給你了（私の初めて、キミにあげます）》，從未曝光真面目的她，竟在推特PO出自己與作品的合照，照片一出，立刻驚呆網友。

因為這位「色色的」漫畫家本人，竟然是一位相當「有料」的大正妹，不但氣質出眾，身材更是凹凸有緻，讓網友大讚「我要戀愛了惹~」。日本網友也紛紛留言讚嘆，「真的是西澤老師本人嗎？這不是超級美女嗎？」、「老師本人也太美了」、「老師我喜歡妳！」、「西澤老師讓我戀愛了！」。部份網友則驚嘆，「老師原來是女生...？」、「我一直以為老師是男生…」、「真的是女生啊！」、「難怪可以畫出大胸部的困擾，原來是自身經歷」。