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流亡政府成立了！庇護「金正男之子」神秘組織　宣布改名：自由朝鮮

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記者王致凱／綜合報導

北韓最高領導人金正恩的兄長金正男2017年遇刺後，其子金韓松由神秘組織「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）所庇護。該組織於3月1日正式改名為「自由朝鮮」（Free Joseon），宣佈成立北韓流亡政府，主張推翻平壤金氏政權的統治。

2019年3月1日是朝鮮半島爭取脫離日本殖民的「三一運動」發起100週年紀念日。朝鮮半島神秘地下組織「千里馬民防」特別選在這天於官網上以韓文與英文發表公開聲明，並上傳了一段影片。

影片中，一名身穿黑白傳統韓服、臉部打上馬賽克的女子，在首爾塔洞公園（Tapgol Park）知名的「八角亭」內宣讀聲明。該組織宣佈組成北韓臨時政府，並更名為「自由朝鮮」。首爾塔洞公園也是100年前「三一運動」的爆發地。

根據該組織於官網發起的聲明，「自由朝鮮」主張是北韓人民唯一合法的正統代表，反對平壤政府的邪惡暴政，呼籲北韓人民起身革命。該組織在聲明中說，「我們獻身給完全廢除這玷污人性靈魂的大惡…我們反對、對抗並將擊敗那些奴役我們的人，直到光明真正重新照亮平壤的那天。」

現改稱「自由朝鮮」的「千里馬民防」是朝鮮半島最神秘的地下組織。自從金正男2017年在吉隆坡遇刺身亡後，該組織援助其兒子金韓松脫離平壤魔爪，並上傳影片秀護照證實身份，始獲得國際媒體關注。

▼金正男兒子金韓松，於父親遇害後公開露面。（圖／翻攝自YouTube）

▲金正男遇刺身亡第24天，他的兒子金韓松首度公開露面，拍片表示自己爸爸被殺了。（圖／翻攝自Cheollima Civil Defense YouTube）

根據南韓《中央日報》報導，該組織網站成立於2017年3月4日，內容相當簡潔，主要替想逃離北韓的脫北者提供各種協助。情資人士指出，該網站伺服器IP位置在美國亞利桑那州，背後的管理公司則在巴拿馬註冊，交易方式採虛擬貨幣支付，據信是為了逃避監管。

根據南韓《中央日報》報導，該組織網站成立於2017年3月4日，內容相當簡潔，主要替想逃離北韓的脫北者提供各種協助。情資人士指出，該網站伺服器IP位置在美國亞利桑那州，背後的管理公司則在巴拿馬註冊，交易方式採虛擬貨幣支付，據信是為了逃避監管。有北韓相關研究者表示，千里馬民防應該不止是一普通的民間救援組織，背後可能有相當有力的政權或是財團支持。

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關鍵字：千里馬民防,自由朝鮮,日韓要聞

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