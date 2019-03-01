巴國用「梟龍」擊落印度戰機　陸國防部：印巴要保持克制

▲大陸國防部新聞發言人任國強。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

喀什米爾衝突升級，印度和巴基斯坦在27日空戰後，各自集結火力，大戰情勢一觸即發。對於巴國用中國製造的「梟龍」戰機擊落了印度戰機一事，中方國防部新聞發言人任國強28日表示，目前當務之急是印巴雙方要保持克制，「作為印巴雙方共同的鄰國，我們希望地區和平穩定，這符合地區各國的根本利益。」

據中新社報導，在28日的國防部例行記者會上，有記者提問，「印度和巴基斯坦都是中國的鄰國，距離中國很近，如果局勢繼續惡化，中國軍隊是否會採取一些措施，比如說提高警戒水平等？」

對此，任國強指出，印度和巴基斯坦都是南亞重要國家，對於當前印巴沖突，「我們認為當務之急是雙方都應保持克制，通過對話協商妥善處理有關問題，採取有力措施防止沖突進一步升級。」

▲巴基斯坦擊墜印度戰機。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專）

還有記者問說，「網絡媒體報導稱，巴基斯坦空軍飛行員駕駛中國製造的「梟龍」戰機擊落了印度戰機，請問對此有何評論？」

任國強表示，「我們認為目前當務之急是印巴雙方要保持克制，通過對話協商妥善處理有關問題，防止沖突進一步升級。作為印巴雙方共同的鄰國，我們希望地區和平穩定，這符合地區各國的根本利益。」

▼巴基斯坦空軍第26中隊的JF-17「梟龍」戰機，在印巴空戰擊落2架印軍米格-21。（圖／翻攝自新浪軍事）