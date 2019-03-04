印度和巴基斯坦大打「F-16」口水戰　美國要查是否違反使用協議

▲美國已介入調查巴基斯坦是否違反協議使用F-16。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

印度和巴基斯坦一觸即發的對立情勢，在巴國釋放俘虜的印度空軍飛行員後暫時緩和，不過兩國在網路上的口水戰依然火熱，印度指控巴國出動F-16遭到否認後，美國駐伊斯蘭馬巴德（Islamabad）大使館3日指出，正在調查巴基斯坦是否有違反F-16使用協議的情況發生。

美國駐伊斯蘭馬巴德大使館發言人表示，已經知道這些新聞報導，正在蒐集更多資訊，並嚴肅看待所有關於國防物品濫用的指控，調查是否巴基斯坦違反了華盛頓的軍事銷售協議。據了解，美國常會在出口軍事物品、設施時加入「最後用戶協議」（end-user agreements），對如何使用施加限制，不過美國拒絕透露協議內容為何。

▲印度軍方出示殘骸證據，稱擊落巴基斯坦的F-16戰機，隨即遭巴國否認。（圖／路透）

根據路透報導，巴基斯坦已經和美國購買軍備多年，尤其是2001年後首都伊斯蘭馬巴德被白宮視為反恐的關鍵伙伴之一，當時向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）購買幾批F-16戰機，不過在2016年關係惡化後美國已中斷補貼銷售。

印巴兩國在交出戰俘後的敵對關係趨緩，儘管喀什米爾控制線地區（Line of Control）仍有零星的交火，但都在克制的範圍內。巴基斯坦喀什米爾首長法羅可（Chaudhry Tariq Farooq）表示，整體而來過去24小時在控制線地區很平靜，但緊張局勢依然存在，不確定戰火何時會再度爆發。