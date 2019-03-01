美國返還361件中國流失文物　創歷年最大規模

▲中美官員在簽署返還證書。（圖／中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

美國28日（當地時間）向中國返還流失文物，交接儀式在美國印第安納波利斯（Indianapolis）舉行。這是今年1月中美再次簽署限制進口中國文物政府間諒解備忘錄後，首次返還中國流失文物，也是自2009年備忘錄簽署以來，美方第三次、也是規模最大一次中國流失文物返還。

據《中國日報》報導，此次返還的中國流失文物藝術品於2014年4月由美國聯邦調查局印第安納波利斯分局查獲，共361件（套）。

此次返還的中國流失文物藝術品涉及多個文物門類且時間跨度長，主要有新石器時代石鑿、玉壁，春秋戰國青銅劍、戈、錢幣，漢代陶鈁、繭形壺、罐、倉，明代陶俑、模型明器，清代木雕建築構件等。從文物來源看，主要是古代墓葬隨葬器。

▼現場展示了其中20餘件（套）文物。

《中新社》報導稱，在交接儀式上，中國國家文物局與美國聯邦調查局代表簽署並互換文物返還證書。此外，中國大陸國家文物局副局長胡冰、中國駐美大使館公使李克新、中國駐芝加哥總領館代總領事劉軍、美國國務院副助理國務卿阿麗莎·伍德沃德、美國聯邦調查局跨國有組織犯罪事務部主任克里斯蒂·約翰生等人出席該儀式。

▼儀式現場展示的文物。

中方官員表示，中方感謝美方為保護人類共同文化遺產所付出的努力和貢獻，這批中國文物藝術品的返還是中美雙方長期精誠合作的成果，不僅標志著雙方在文物追索返還行動上的相向而行和相互支持，也將進一步增進兩國人民之間的理解和信任，為保障全球文化遺產安全提供典范，為中美建交40週年獻上一份厚禮。

美方代表則發言說，今年是美中建交40週年，美方將在已續簽合作備忘錄的基礎上，繼續與中方攜手合作，為保護人類共同的文化遺產安全作出努力。

報導指出，近年來，大陸國家文物局通過外交斡旋、司法合作、友好協商等方式，促成包括圓明園獸首、大堡子山金飾片、虎鎣，以及美國政府三次返還文物在內的30多批次4,000多件（套）流失文物回歸中國。