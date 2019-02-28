大陸與英國科學家聯手　科研報告：黑木耳能「抗癌防老」

▲黑木耳示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

蘇州醫工所與牛津大學（University of Oxford）1月11日在自然出版集團旗下的刊物《科學報告》上聯合發表，在對大陸東北三地區出產的黑木耳品種進行基因序列測試後，發現這些黑木耳品種都含有可代謝出抗腫瘤、抗衰老產物的基因。

報告指出，這次研究採用的黑木耳來自吉林省蛟河市黃松甸鎮國家級萬畝黑木耳標準化種植示範區。依表面皺褶多寡分別稱為無筋（Wujin）、半筋（Banjin ）及全筋（Quanjin）黑木耳。

▼三個黑木耳栽培種代表三個品系：無筋的正面和背面(a和b)，半筋的正面和背面(c和d)，全筋的正面和背面(e和f)。（圖／蘇州生物醫學研究所）

實驗組對這三種木耳進行轉錄組測序分析後，獲得13937個獨立非重複基因（Universal Gene）。其中有部分基因已證實具有抗腫瘤、抗衰老的效果。此外，研究者還發現1124個尚未紀載的全新基因，這些基因可能就是黑木耳抗氧化、衰老的重要功臣。

報告稱，主成分分析後，顯示這三個栽培種有顯著不同的基因表達譜，全筋與另外兩個品種差異很大，說明無筋和半筋可能來自中國南部的一個共同祖先，全筋則起源於中國北方。雖然三種黑木耳都擁有產生抗腫瘤、抗衰老的基因，但不同種類的黑木耳在基因上與用途上仍有明顯的差異。

聯合實驗研究員說明，新基因的發現為進一步研究黑木耳獨特的抗腫瘤活性物質的生物合成機制，提供了更加明確的研究目標。「要挖掘黑木耳的藥用價值，後續還有很多工作要做。比如，可以對不同品種黑木耳的有效藥物成分生成、積累和代謝進行定量對比，以便進行良種選育。還可以對代謝出的有效成分進行鑑定、分離和純化，以精確指導深加工。」。