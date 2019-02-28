陸統計局公布2月經濟指標「消費者支出降」　製造業直接萎縮

▲大陸製造業採購經理人指數（PMI）統計圖。（圖／大陸統計局）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局28日上午公布新一期經濟指標，其中2月製造業採購經理人指數（PMI）落在49.2％，較1月的49.4％下滑0.2個百分點，且已連續3個月低於50％水準線。分析師預期，今年經濟成長趨緩，將使消費者對支出更加謹慎，可能陷入持續疲緩的惡性循環。

PMI是一綜合性指標，透過每月對受訪企業的採購經理人進行調查，再將調查結果編製成指數。採購經理人通常是指企業中負責支付原料或產品採購金額的最高層級負責人，以製造業而言，通常由採購相關部門經理級以上高階主管填寫問卷，少數則由財務相關部門高階人員填寫。

PMI介於0%至100%之間，高於50%代表產業景氣正處於擴張期，低於50%則處於緊縮期。去年12月開始，中國製造業指數連續3個月低於市場信心水準的50％，表示產業持續萎靡。

分類指數顯示，除了新訂單指數以50.6％高於水準線外，生產指數49.5％、原料庫存指數46.3％、從業人員指數47.5％皆低於信心水準。

此外，中國2月份官方非製造業PMI從1月的54.7％降至54.3％，雖較上個月低了0.4個百分點，仍遠高於50％水準線。

近年來中國服務業快速成長，至今已佔中國經濟一半以上的產值，這樣的成長力道有助於緩解製造業萎縮的衝擊。

由於房產市場降溫與消費者對汽車、手機等科技產品的需求趨於飽和，去年年底開始，服務業活動漸緩。為此，中國官方已採取一系列措施，鼓勵中產階級消費者向高品質產品進行追求，形成「消費升級」，再次帶動服務業。