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大陸認了非洲豬瘟疫情慘重！農委會：緊張沒用...建議兩件事

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲大陸非洲豬瘟疫情擴散到只剩3個地區未淪陷。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情慘重，目前只剩海南省、西藏自治區與新疆維吾爾自治區未淪陷，大陸副總理胡春華昨 ( 26日 ) 在北京主持專題會議時坦承，非洲豬瘟防控形勢十分嚴峻，已不能鬆懈。農委會副主委黃金城表示，疫情去年就全面擴散，現在緊張沒用，但要控制疫情建議「小場養豬戶」不要繼續養了。

大陸共31省（市、區），現在僅存海南省、西藏自治區與新疆維吾爾自治區還沒淪陷，大陸官方先前多次指出，非洲豬瘟疫情都有控制，國台辦發言人馬曉光1月也說，大陸非常重視非洲豬瘟防疫工作，「目前疫情沒有流行蔓延」。

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲農委會副主委黃金城建議，大陸若想控制疫情，小場養豬戶就先不要再繼續養了。（圖／資料照）

不過胡春華昨天表示，「當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻」，要繼續加強防控，絲毫不能鬆懈。黃金城說，以傳染病角度來看，從去年就不斷告訴大家其實疫情真的很嚴重，全面擴散到像「火燒山」般，今天會走到無法收拾的階段是必然。

大陸承認疫情十分嚴峻，黃金城認為，「現在緊張沒用」，一有疫情就要承認並趕快處理，以大陸約有4億3千頭豬來看，養豬戶密度最高為廣西、廣東、福建、江蘇一直到東北等沿海5、6百公里，根據大陸業者透露，推估再怎麼少都有1億頭豬受感染。

▲▼豬。（圖／資料照）

▲農委會認為，被感染的豬隻也不應該拿去加工場做成食品。（圖／資料照）

黃金城表示，若大陸想要控制疫情，建議小場養豬戶（尤其衛生條件差）就不要再養了，也不能再將被感染的豬拿去加工場做成食品，先讓感染密度降下來，疫情才有可能緩和。黃金城說明，目前從大陸肉製品檢驗出有非洲豬瘟病毒，光2月就有11例 （10.2%），且都是來自不同省份，假設比例可以從10%降到1%，才能去說大陸疫情真的有緩和。

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關鍵字：非洲豬瘟,大陸,疫情,農委會,黃金城,大陸副總理,胡春華,國台辦,馬曉光

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